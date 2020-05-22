«Хотелось бы выплатить всем, но»: ярославские власти объяснили, кому из медиков положены выплаты

А вот со скорыми ситуация немного иная. Оказывается, в каждой больнице должны быть спецбригады, выезжающие на вызовы к людям с жалобами, похожими на COVID-19. К остальным же должны ездить обычные скорые, при этом их риски при индексации выплат не учитываются.

— Мы понимаем, что часто врачи обычных скорых не могут предугадать, к какому именно больному едут. Хотелось бы сделать выплаты всем, но деньги положены только непосредственно контактировавшим с больными коронавирусом. То есть сотрудники обычной скорой могут получить президентскую выплату за факт контакта с больным COVID-19, внесенным в официальный федеральный список, — заявил Олег Аверкин.

Сегодня стало известно, что сотрудники отделения скорой помощи Угличской ЦРБ Ярославской области записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Угличские врачи пожаловались, что большинство из них так и не получили доплат. Повезло только пяти сотрудникам.

— Это вопрос о том, как руководство больницы объяснило медперсоналу правила начисления выплат. Мы разбираемся, запросили документы, проверка должна завершиться в ближайшие сроки.