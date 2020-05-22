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«Хотелось бы выплатить всем, но»: ярославские власти объяснили, кому из медиков положены выплаты

О том, как и кому будут выплачивать деньги, рассказал замглавы регионального депздрава

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Сотрудники обычных скорых смогут получить президентскую выплату за факт контакта с больным COVID-19 из федерального списка

Сотрудники обычных скорых смогут получить президентскую выплату за факт контакта с больным COVID-19 из федерального списка

Власти Ярославской области рассказали, кому из медработников положены выплаты. Заместитель главы регионального депздрава Олег Аверкин попытался объяснить, как индексируются суммы, которые получают медики, а также прокомментировал обязательные президентские выплаты, о которых накануне говорил Владимир Путин.

— Медперсоналу, который оказывает скорую, первичную и специализированную помощь стимулирующие выплаты начисляются в процентах, за фактически отработанное время, — сказал замглавы депздрава. — У врачей это 80% от среднемесячной зарплаты, у среднего медперсонала — 40%, у младшего — 20%. В стационаре врачам положено 100%, среднему персоналу — 50%, младшему, соответственно, 30%. Средняя зарплата врачей по региону — 30 тысяч рублей.

А вот со скорыми ситуация немного иная. Оказывается, в каждой больнице должны быть спецбригады, выезжающие на вызовы к людям с жалобами, похожими на COVID-19. К остальным же должны ездить обычные скорые, при этом их риски при индексации выплат не учитываются.

— Мы понимаем, что часто врачи обычных скорых не могут предугадать, к какому именно больному едут. Хотелось бы сделать выплаты всем, но деньги положены только непосредственно контактировавшим с больными коронавирусом. То есть сотрудники обычной скорой могут получить президентскую выплату за факт контакта с больным COVID-19, внесенным в официальный федеральный список, — заявил Олег Аверкин.

Сегодня стало известно, что сотрудники отделения скорой помощи Угличской ЦРБ Ярославской области записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Угличские врачи пожаловались, что большинство из них так и не получили доплат. Повезло только пяти сотрудникам.

— Это вопрос о том, как руководство больницы объяснило медперсоналу правила начисления выплат. Мы разбираемся, запросили документы, проверка должна завершиться в ближайшие сроки.

Напомним, по данным на 22 мая в Ярославской области нет увеличения прироста числа заболевших. Оперштаб сообщил о 103 новых случаях. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.

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коронавирусЯрославская областьвыплаты врачам
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