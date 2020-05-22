«Хотелось бы выплатить всем, но»: ярославские власти объяснили, кому из медиков положены выплаты

Власти Ярославской области рассказали, кому из медработников положены выплаты. Заместитель главы регионального депздрава Олег Аверкин попытался объяснить, как индексируются суммы, которые получают медики, а также прокомментировал обязательные президентские выплаты, о которых накануне говорил Владимир Путин.
— Медперсоналу, который оказывает скорую, первичную и специализированную помощь стимулирующие выплаты начисляются в процентах, за фактически отработанное время, — сказал замглавы депздрава. — У врачей это 80% от среднемесячной зарплаты, у среднего медперсонала — 40%, у младшего — 20%. В стационаре врачам положено 100%, среднему персоналу — 50%, младшему, соответственно, 30%. Средняя зарплата врачей по региону — 30 тысяч рублей.
А вот со скорыми ситуация немного иная. Оказывается, в каждой больнице должны быть спецбригады, выезжающие на вызовы к людям с жалобами, похожими на COVID-19. К остальным же должны ездить обычные скорые, при этом их риски при индексации выплат не учитываются.
— Мы понимаем, что часто врачи обычных скорых не могут предугадать, к какому именно больному едут. Хотелось бы сделать выплаты всем, но деньги положены только непосредственно контактировавшим с больными коронавирусом. То есть сотрудники обычной скорой могут получить президентскую выплату за факт контакта с больным COVID-19, внесенным в официальный федеральный список, — заявил Олег Аверкин.
Сегодня стало известно, что сотрудники отделения скорой помощи Угличской ЦРБ Ярославской области записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Угличские врачи пожаловались, что большинство из них так и не получили доплат. Повезло только пяти сотрудникам.
— Это вопрос о том, как руководство больницы объяснило медперсоналу правила начисления выплат. Мы разбираемся, запросили документы, проверка должна завершиться в ближайшие сроки.
Напомним, по данным на 22 мая в Ярославской области нет увеличения прироста числа заболевших. Оперштаб сообщил о 103 новых случаях. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.