Опасен вплоть до слепоты: в центре Ярославля обнаружили заросли ядовитого борщевика

На проспекте Ленина ярославцы обнаружили заросли борщевика. Сегодня утром фото с ядовитым растением опубликовали в паблике «Ярославль.Live» во «ВКонтакте». Многих людей появление опасных кустов всерьез напугало.
— Пока ребёнок не получит ядовитый ожог, никто не дернется, — полагает Виктория Дьякова.
После шума в соцсетях отреагировал Горзеленхозстрой. Сотрудники службы отрапортовали, что по этому адресу ядовитое растение убрали час назад.
— Ликвидация опасного растения ведётся во всех районах города, — рассказала заместитель директора Горзеленхозстроя Татьяна Кокорина. — Ядовитые сорняки наши сотрудники уничтожают в защитной спецодежде с помощью тракторных косилок и бензиновых мотокос. Работы ведутся с периодичностью в две недели, так как опасное растение отрастает очень быстро.
Специалисты, правда, не согласны с такими методами борьбы с борщевиком.
— Борщевик нужно выкапывать вместе с 5–6 метрами грунта в глубину и вывозить всё это на специальный полигон, а на это место завезти новый грунт, — объяснила заведующая кафедрой зоологии и физиологии биофака ЯГПУ имени Ушинского Елена Анашкина. — Есть, конечно, способ справиться людям и вручную с борщевиком около дома, но только в том случае, если это единичные кустарники. Нужно срезать шляпки, выкинуть их, а в полые стебельки налить жидкость «Раундап». Она полностью убьёт опасное растение. Но стоит понимать, что после этого года три не стоит ничего высаживать из съедобных культур в этом месте — средство очень токсичное. По этой причине оно даже запрещено для использования в Европе.
Листья и плоды борщевика содержат фуранокумарины — вещества, которые резко повышают чувствительность организма к ультрафиолету. После соприкосновения кожи с соком растения на ней появляются ожоги второй степени с пузырями, заполненными жидкостью. В солнечные дни эффект усиливается, и ожоги проявляются быстрее и сильнее. Отмечались случаи слепоты при попадании сока борщевика в глаза. При поражении соком борщевика больше 80% кожи наступает смерть.
Каждый год в Ярославской области люди сталкиваются с опасным растением. Борщевик распространяется настолько сильно, что городские службы не успевают убирать его из города. Жалобы на ядовитый сорняк ярославцы могут оставлять по телефону единой дежурно-диспетчерской службы по номеру телефона: (4852) 40–40–40.
Что делать, если обожглись борщевиком
Место, на которое пролился сок борщевика, нужно как следует промыть водой с мылом. Затем осушить и закрыть тёмной одеждой, чтобы защитить от попадания солнечного света.
— В ближайшие 7–14 дней вам следует максимально оберегать эти участки кожи от воздействия солнечного света — это снизит тяжесть поражения тканей и может даже полностью предотвратить ожог (сам по себе сок, без последующего воздействия солнца, не вызовет никакой реакции на коже; поэтому в пасмурную погоду борщевик почти никогда не приводит к ожогам), — рассказал педиатр Сергей Бутрий.
Что делать, если на коже возникли пузыри:
- не сдирайте и не протыкайте их, а забинтуйте повязкой;
- примите обезболивающее и перевяжите место ожога тугой повязкой;
- обратитесь к врачу, чтобы он назначил лечение;
- пейте больше воды.
— Попадание сока борщевика в глаза, рот, на половые органы, а также выпивание сока борщевика обычно безопасно и не требует никаких защитных действий. При попадании сока в глаза — просто промойте их водой. При попадании в рот — прополощите, — говорит врач.