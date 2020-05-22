Опасен вплоть до слепоты: в центре Ярославля обнаружили заросли ядовитого борщевика

Специалисты, правда, не согласны с такими методами борьбы с борщевиком.



— Борщевик нужно выкапывать вместе с 5–6 метрами грунта в глубину и вывозить всё это на специальный полигон, а на это место завезти новый грунт, — объяснила заведующая кафедрой зоологии и физиологии биофака ЯГПУ имени Ушинского Елена Анашкина. — Есть, конечно, способ справиться людям и вручную с борщевиком около дома, но только в том случае, если это единичные кустарники. Нужно срезать шляпки, выкинуть их, а в полые стебельки налить жидкость «Раундап». Она полностью убьёт опасное растение. Но стоит понимать, что после этого года три не стоит ничего высаживать из съедобных культур в этом месте — средство очень токсичное. По этой причине оно даже запрещено для использования в Европе.



Листья и плоды борщевика содержат фуранокумарины — вещества, которые резко повышают чувствительность организма к ультрафиолету. После соприкосновения кожи с соком растения на ней появляются ожоги второй степени с пузырями, заполненными жидкостью. В солнечные дни эффект усиливается, и ожоги проявляются быстрее и сильнее. Отмечались случаи слепоты при попадании сока борщевика в глаза. При поражении соком борщевика больше 80% кожи наступает смерть.

