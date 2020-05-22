В Ярославле из-за коронавируса на карантин закрыли ещё два детских сада. COVID-19 обнаружили у родителей детей, посещающих дежурные группы.



— Закрывается одна из двух дежурных групп в ярославском детском саду № 96, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — На двухнедельную самоизоляцию под наблюдением медиков уходят 15 работников дошкольного учреждения и родители 10 малышей. Во втором детском саду — № 47 — работала одна дежурная группа, поэтому он закрывается полностью. Здесь в контакте с инфицированным человеком побывали 11 работников детсада и 11 детей. В дошкольных учреждениях проведут дезинфекцию и обработают антисептическими средствами помещения, мебель и игрушки.

