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На карантин отправили всех работников, контактировавших с заболевшими родителями

На карантин отправили всех работников, контактировавших с заболевшими родителями

В Ярославле из-за коронавируса на карантин закрыли ещё два детских сада. COVID-19 обнаружили у родителей детей, посещающих дежурные группы.

— Закрывается одна из двух дежурных групп в ярославском детском саду № 96, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — На двухнедельную самоизоляцию под наблюдением медиков уходят 15 работников дошкольного учреждения и родители 10 малышей. Во втором детском саду — № 47 — работала одна дежурная группа, поэтому он закрывается полностью. Здесь в контакте с инфицированным человеком побывали 11 работников детсада и 11 детей. В дошкольных учреждениях проведут дезинфекцию и обработают антисептическими средствами помещения, мебель и игрушки.

В начале недели в Ярославле закрыли ещё два детских сада. Коронавирус диагностировали у воспитателей.

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