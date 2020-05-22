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Анна Ёлкина

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Люди разделились на два лагеря после режима самоизоляции

Люди разделились на два лагеря после режима самоизоляции

Режим самоизоляции, длившийся в России больше месяца, изменил привычки многих людей. А нововведение в виде обязательного масочного режима и вовсе закрепило некоторые странности, возникшие в обществе. О них написала жительница Ярославля, владелица кондитерской Ольга Полещук.

Началась война. Между теми, кто считает себя чистыми, и теми, кого типа чистые считают грязными. Люди, которые по своей воле или по своим соображениям сидели в полнейшей самоизоляции и как бы ни с кем не контактировали, начинают с брезгливостью и страхом относиться к другим. К тем, кто работал и делал для них еду, медикаменты и прочие необходимые вещи. К тем, кто их лечил или лечил их родственников. Или просто лечил людей. К тем, кто возил людей на транспорте. К тем, кто продавал в магазинах эту несчастную гречку...

Люди узнают, что где-то у кого-то заболел знакомый/родственник/друг/сват/брат. И начинают открыто шарахаться, просят уйти, отказывают в элементарных вещах, типа «выйди на улицу, я тебе передам». Если кто-то сдает тест, сходил в поликлинику — он автоматически записывается в вирусных, заразных, грязных. Начинаются мерзкие допросы на тему «как ты живешь и с кем ты контачишь» и требуется обоснование, оправдание.

То, что вы сидите в самоизоляции, не дает вам право «на глаз» ставить диагноз, причем на свой глаз. Вы когда тест последний раз сдавали? И вообще — сдавали? Вы уверены, что через продукты, воду, которую кто-то делает для вас, а вы пьете, вам вирус не принесли? Грань между здоровым страхом и идиотизмом размывается. За последнюю неделю все больше и больше случаев вот такой вот мерзкой, подозрительной войны. Как говорил герой Папанина: «Усе там будем». Кто против — идите в бункер, но ничего не просите — вам не принесут воды и хлеба, потому что они грязные, заразные.

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