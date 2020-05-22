Режим самоизоляции, длившийся в России больше месяца, изменил привычки многих людей. А нововведение в виде обязательного масочного режима и вовсе закрепило некоторые странности, возникшие в обществе. О них написала жительница Ярославля, владелица кондитерской Ольга Полещук.

Началась война. Между теми, кто считает себя чистыми, и теми, кого типа чистые считают грязными. Люди, которые по своей воле или по своим соображениям сидели в полнейшей самоизоляции и как бы ни с кем не контактировали, начинают с брезгливостью и страхом относиться к другим. К тем, кто работал и делал для них еду, медикаменты и прочие необходимые вещи. К тем, кто их лечил или лечил их родственников. Или просто лечил людей. К тем, кто возил людей на транспорте. К тем, кто продавал в магазинах эту несчастную гречку...