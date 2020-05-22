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Ярославцы смогут улететь к морю после 19 июня

Ярославцы смогут улететь к морю после 19 июня

В ярославском аэропорту Туношна откроют авиасообщение с Крымским полуостровом. Самолеты начнут летать с 19 июня каждый вторник и пятницу.

— Полеты по маршруту Ярославль — Симферополь будут осуществляться по вторникам и пятницам на авиалайнере Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров. Билеты уже в продаже на сайте авиаперевозчика: nordwindairlines.ru, — добавили в ярославском аэропорту. — Старт программы рейсов планировался на 2 июня, но из-за сложившейся сложной эпидемиологической обстановки было принято решение отложить вылеты.

Летом этого года из Ярославля можно будет слетать в Казань, Санкт-Петербург, Краснодар. С 1 августа самолеты будут курсировать по всей сети авиакомпании «Аэрофлот». Кстати, в Казань ярославцам разрешили летать совсем недавно. На борт самолета будут пускать только тех, у кого с собой есть средства индивидуальной защиты.

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аэропорт ТуношнаЯрославльКрым
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