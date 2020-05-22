Летом этого года из Ярославля можно будет слетать в Казань, Санкт-Петербург, Краснодар. С 1 августа самолеты будут курсировать по всей сети авиакомпании «Аэрофлот». Кстати, в Казань ярославцам разрешили летать совсем недавно. На борт самолета будут пускать только тех, у кого с собой есть средства индивидуальной защиты.

