Желаю Жанне Николаевне скорейшего выздоровления и прошу жителей городского округа максимально серьезно относиться к этой инфекции и продолжать соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, — написал Астраханцев на своей странице во «ВКонтакте».



За сутки в ярославской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусом. Ещё один человек скончался. Вся оперативная информация — в нашей хронике дня.