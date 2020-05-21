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Глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев сообщил, что его заместитель попала в больницу. Подозрение на COVID:

— С подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализирована в инфекционную больницу города Ярославля мой заместитель по социальной политике Жанна Петрова. По информации медиков, она находится в реанимации. У всех близко контактировавших с ней взяты мазки на коронавирус, в том числе у меня. На больничном находится первый заместитель Сергей Груздев. Подтверждения от Роспотребнадзора о том, что у сотрудников администрации выявлен коронавирус, пока нет. В здании администрации проведена дезинфекция помещений. Близко контактировавшие с заболевшими сотрудники отправлены на самоизоляцию.

Желаю Жанне Николаевне скорейшего выздоровления и прошу жителей городского округа максимально серьезно относиться к этой инфекции и продолжать соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, — написал Астраханцев на своей странице во «ВКонтакте».

За сутки в ярославской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусом. Ещё один человек скончался. Вся оперативная информация — в нашей хронике дня.

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