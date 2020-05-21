Медведи, похоже, потянулись к людям. После того, как косолапый пробежал по Ярославлю, ещё одного медведя заметили на левом берегу Тутаевского района в деревне Ивановское. Мишка невозмутимо прошёл по грядкам на участке. Заметив, что его снимают, — убежал прочь. Сняла на видео непрошеного гостя Анна Золотарёва.
— Мишка ходит по нашей гряде, — говорит в ролике Анна Золотарёва. — Что-то их развелось.
Видео: Анна Золотарёва/Vk.com
Женщина рассказала, что и до этой встречи с опаской ходила в лес за грибами, а в этом году придётся остаться без грибов, раз медведи так бесстрашно приходят в города и деревни.