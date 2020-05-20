«Не за что платить зарплату»: ярославских врачей и воспитателей переведут на сокращенные ставки

Режим нерабочих дней, который длился больше месяца по указу президента России, закончился. Во время него работодатели обязаны были сохранить зарплату сотрудникам. Это действовало, по крайней мере, для работников бюджетной сферы.
Это вообще законно?
Но режим сменился, а работать детские сады, поликлиники, школы в своём прежнем режиме так и не стали. Воспитатели и нянечки, врачи в поликлиниках фактически остались без занятости, потому как обслуживать им сейчас почти некого. С проблемой оплаты труда в связи с этим уже столкнулись врачи поликлиники в Рыбинске.
— С апреля нас заставили пойти в административный отпуск либо перейти на 2/3 ставки. Конечно, сейчас нет такой нагрузки на обычном приёме, в основном, работаем на экстренные вызовы. В инспекции по труду мне говорили, что переводить на 2/3 незаконно. Я просто хочу понять, нормально ли это, что нас перевели? — обратился в редакцию доктор городской поликлиники.
В департаменте здравоохранения Ярославской области пояснили, что предлагают врачам другие формы занятости.
— Если сотрудник отказывается, согласно Трудовому кодексу из-за независящего от работодателя простоя могут переводить на эту форму оплаты. Нужно разбираться в каждом конкретном случае, — ответили в депздраве.
Нянечки маски шьют
И если для врачей сейчас работа находится, то в детских садах ситуация иная. Там, где ещё не закрылись из-за коронавируса дежурные группы, всё равно не нужно столько воспитателей и нянечек.
— Был неофициальный указ, который разослали в Viber, о том, что при отсутствии работы не по вине работодателя возможна оплата времени простоя педагога в размере не менее 2/3 от оклада. Во избежание потерь в заработке в мае, июне, работнику могут предоставлять часть очередного оплачиваемого отпуска, — рассказала сотрудница одного из детских садов Ярославля. — На целый месяц работы для персонала просто нет, получается, не за что платить зарплату.
В департаменте образования мэрии Ярославля ответили, что занятость обязательно найдут для всех. Но сделать это должны заведующие садами.
— Нянечки шьют маски, выполняют какую-то другую работу, которую им определит руководитель своими приказами. Распределены обязанности по мытью корпусов. Обязательно каждый человек выполняет свою работу, определенную руководителем вместе с графиком и формой: удалённая, очная, — объясняет директор департамента Елена Иванова. — Случаев, что начисляют 2/3, не было. Мы с 6 апреля работаем в этом режиме в соответствии с указами президента. Все воспитатели работают дистанционно и онлайн. Они записывают онлайн-задания. К нам может прийти с проверкой любой орган и спросить с руководителя учреждения, как обеспечена занятость.
Педагогов школ сокращение зарплаты миновало.
— Доходы сохранены в полном объёме. Помимо учебной нагрузки, в должностные обязанности педагога входят методическая работа, разработка рабочих программ и работа с документами, взаимодействие с родителями и детьми. В каждом учреждении локальными актами определяется занятость педагога в данный период, — ответили в департаменте образования Ярославской области.