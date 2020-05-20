«Не за что платить зарплату»: ярославских врачей и воспитателей переведут на сокращенные ставки

— С апреля нас заставили пойти в административный отпуск либо перейти на 2/3 ставки. Конечно, сейчас нет такой нагрузки на обычном приёме, в основном, работаем на экстренные вызовы. В инспекции по труду мне говорили, что переводить на 2/3 незаконно. Я просто хочу понять, нормально ли это, что нас перевели? — обратился в редакцию доктор городской поликлиники.

В департаменте здравоохранения Ярославской области пояснили, что предлагают врачам другие формы занятости.

— Если сотрудник отказывается, согласно Трудовому кодексу из-за независящего от работодателя простоя могут переводить на эту форму оплаты. Нужно разбираться в каждом конкретном случае, — ответили в депздраве.

Нянечки маски шьют

И если для врачей сейчас работа находится, то в детских садах ситуация иная. Там, где ещё не закрылись из-за коронавируса дежурные группы, всё равно не нужно столько воспитателей и нянечек.

— Был неофициальный указ, который разослали в Viber, о том, что при отсутствии работы не по вине работодателя возможна оплата времени простоя педагога в размере не менее 2/3 от оклада. Во избежание потерь в заработке в мае, июне, работнику могут предоставлять часть очередного оплачиваемого отпуска, — рассказала сотрудница одного из детских садов Ярославля. — На целый месяц работы для персонала просто нет, получается, не за что платить зарплату.