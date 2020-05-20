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Ярославцам приходится самим находить источники тепла, чтобы не замерзнуть в этом холодном мае

Ярославцам приходится самим находить источники тепла, чтобы не замерзнуть в этом холодном мае

После отключения отопления в Ярославскую область, как назло, пришли холода. Мы спросили у наших читателей, тепло ли им дома, когда по региону гуляет арктический воздух. Результаты опроса в нашей группе во ВКонтакте «76.ru | Ярославль» говорят, что всё же люди мёрзнут в своих квартирах. Подавляющее большинство считает, что дома очень холодно и отопление можно было бы не выключать (60 %). Куда меньше людей пребывают в комфорте и считают, что при жаркой температуре было бы хуже (25 % голосов). И лишь 15 % участников опроса уверяют, что дома и так тепло.

Многие люди также высказались в комментариях. К примеру, некоторые отмечают: ярославцы сами виноваты, что им холодно, так как ранее призывали выключить отопление. А кто-то пишет, что у него и вовсе дома нет. Публикуем мнения читателей.

Валерия Рассолова:

— А как просили отключить отопление. Теперь ноют.

Яна Барцева:

— Нормальная температура в квартире. С отоплением было невыносимо жить, да и платить не придётся.

Елена Роздова:

— Так каждый год. И возмущения каждый год. Да, у нас такая система. Инфраструктура изношенная, и без проверки ей нельзя. А время проверить и провести ремонт, чтобы зимой в настоящие морозы не рвануло и не остались люди без тепла, очень ограничено. Потому что, если остаться без тепла зимой, будет намного хуже, чем сейчас.

Наталья Бахаева:

Но все, блин, ныли, что жарко. Вот получите теперь. Окно было трудно открыть проветрить.

Олег Иванов:

— Отключать не просили — просили топить адекватно.

Светлана Лебедева:

— Дайте отопление.

Федор Петров:

— У меня нет дома, так что всё в порядке.

Леся Андреева:

— Дети мёрзнут. Теперь здравствуй не только корона.

Анна Виноградова:

— И воду еще завтра горячую отключат на 8 дней, вообще бр-р... На ночь обогреватель включаем.

Дарья Никитина:

— Нашли время, когда отключать. Молодцы, это для того, чтобы мы больше за свет платили, всё лучшее для народа.

Валентина Озерова:

— Осенью пусть раньше дают, как только похолодает.

Напомним, что ранее мэр Ярославля Владимир Волков объявил о завершении отопительного сезона. Огромное количество людей выступали за скорейшее отключение, так как в квартирах просто невыносимо было находиться.

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