После отключения отопления в Ярославскую область, как назло, пришли холода. Мы спросили у наших читателей, тепло ли им дома, когда по региону гуляет арктический воздух. Результаты опроса в нашей группе во ВКонтакте «76.ru | Ярославль» говорят, что всё же люди мёрзнут в своих квартирах. Подавляющее большинство считает, что дома очень холодно и отопление можно было бы не выключать (60 %). Куда меньше людей пребывают в комфорте и считают, что при жаркой температуре было бы хуже (25 % голосов). И лишь 15 % участников опроса уверяют, что дома и так тепло.
Многие люди также высказались в комментариях. К примеру, некоторые отмечают: ярославцы сами виноваты, что им холодно, так как ранее призывали выключить отопление. А кто-то пишет, что у него и вовсе дома нет. Публикуем мнения читателей.
Валерия Рассолова:
— А как просили отключить отопление. Теперь ноют.
Яна Барцева:
— Нормальная температура в квартире. С отоплением было невыносимо жить, да и платить не придётся.
Елена Роздова:
— Так каждый год. И возмущения каждый год. Да, у нас такая система. Инфраструктура изношенная, и без проверки ей нельзя. А время проверить и провести ремонт, чтобы зимой в настоящие морозы не рвануло и не остались люди без тепла, очень ограничено. Потому что, если остаться без тепла зимой, будет намного хуже, чем сейчас.
Наталья Бахаева:
Но все, блин, ныли, что жарко. Вот получите теперь. Окно было трудно открыть проветрить.
Олег Иванов:
— Отключать не просили — просили топить адекватно.
Светлана Лебедева:
— Дайте отопление.
Федор Петров:
— У меня нет дома, так что всё в порядке.
Леся Андреева:
— Дети мёрзнут. Теперь здравствуй не только корона.
Анна Виноградова:
— И воду еще завтра горячую отключат на 8 дней, вообще бр-р... На ночь обогреватель включаем.
Дарья Никитина:
— Нашли время, когда отключать. Молодцы, это для того, чтобы мы больше за свет платили, всё лучшее для народа.
Валентина Озерова:
— Осенью пусть раньше дают, как только похолодает.
Напомним, что ранее мэр Ярославля Владимир Волков объявил о завершении отопительного сезона. Огромное количество людей выступали за скорейшее отключение, так как в квартирах просто невыносимо было находиться.