Многие люди также высказались в комментариях. К примеру, некоторые отмечают: ярославцы сами виноваты, что им холодно, так как ранее призывали выключить отопление. А кто-то пишет, что у него и вовсе дома нет. Публикуем мнения читателей.

Валерия Рассолова:

— А как просили отключить отопление. Теперь ноют.

Яна Барцева:

— Нормальная температура в квартире. С отоплением было невыносимо жить, да и платить не придётся.



Елена Роздова:



— Так каждый год. И возмущения каждый год. Да, у нас такая система. Инфраструктура изношенная, и без проверки ей нельзя. А время проверить и провести ремонт, чтобы зимой в настоящие морозы не рвануло и не остались люди без тепла, очень ограничено. Потому что, если остаться без тепла зимой, будет намного хуже, чем сейчас.



Наталья Бахаева:

Но все, блин, ныли, что жарко. Вот получите теперь. Окно было трудно открыть проветрить.

Олег Иванов:



— Отключать не просили — просили топить адекватно.



Светлана Лебедева:



— Дайте отопление.

Федор Петров:



— У меня нет дома, так что всё в порядке.

