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Закрытую на карантин группу посещали 12 малышей

Закрытую на карантин группу посещали 12 малышей

В Ярославле на карантин закрывается одна из дежурных групп детского сада № 92. У одного из сотрудников был диагностирован коронавирус. Группу посещали 12 детей.

— Работники детского сада — 8 человек, контактировавшие с потенциальными носителями, и родители дошкольников уходят на домашний режим самоизоляции, им будут выданы больничные листы, — сказали в оперштабе по коронавирусу в Ярославской области.

Сейчас в детском саду проводится дезинфекция.

Это уже седьмое дошкольное учреждение в регионе, где был найден коронавирус. Ранее на карантин закрывались все дежурные группы садов.

Всё о коронавирусе в Ярославской области — в нашей хронике дня.

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коронавирусдетский садЯрославль
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