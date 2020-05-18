В Ярославле на карантин закрывается одна из дежурных групп детского сада № 92. У одного из сотрудников был диагностирован коронавирус. Группу посещали 12 детей.

— Работники детского сада — 8 человек, контактировавшие с потенциальными носителями, и родители дошкольников уходят на домашний режим самоизоляции, им будут выданы больничные листы, — сказали в оперштабе по коронавирусу в Ярославской области.

Сейчас в детском саду проводится дезинфекция.

Это уже седьмое дошкольное учреждение в регионе, где был найден коронавирус. Ранее на карантин закрывались все дежурные группы садов.