В Ярославской области у шести сотрудников УФСИН выявили коронавирус. Заболевшие изолированы, они находятся под наблюдением врачей.

— У контактировавших с заболевшими проведены тестирования на наличие заболевания, у всех отрицательный результат, — сообщили в оперштабе по коронавирусу в Ярославской области. — Заболевших COVID-19 среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях нет.

В помещениях, где находились заболевшие, проведена дезинфекция.



По данным оперативного штаба, на 18 мая за сутки в Ярославской области снова зафиксировано рекордное количество заболевших — 103 человека. Мы сделали карту заболевших по районам области.

