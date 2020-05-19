Доброе утро, друзья! Два дня подряд Ярославская область била свои же антирекорды по количеству заболевших COVID-19. Коротко обо всём, что ещё произошло за последние сутки:
- по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, 18 мая за сутки в Ярославской области снова зафиксировано рекордное количество заболевших — 103 человека;
- с начала эпидемии COVID-19 официально подтвердился у 1829 жителей региона. Мы составили карту распространения инфекции по районам Ярославской области;
- Ярославская область заняла 11-е место среди 81 региона России по распространению нового вируса за сутки. Эпидемиологи объяснили, почему каждый день в регионе устанавливается новый антирекорд по заболевшим;
- в Ярославле сотрудники ГИБДД устраивают рейды по проверке соблюдения масочного режима таксистами и их пассажирами. Пока гаишники только проводят профилактические беседы;
- в Ярославле в ночь на 18 мая прямо по улицам города бегал дикий медведь. Зверь напал на нескольких жителей Брагино. Позже появилось видео, на котором медведь атакует мужчину.