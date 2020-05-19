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Напряжение по ситуации с коронавирусом пока не спадает

Напряжение по ситуации с коронавирусом пока не спадает

Доброе утро, друзья! Два дня подряд Ярославская область била свои же антирекорды по количеству заболевших COVID-19. Коротко обо всём, что ещё произошло за последние сутки:

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коронавирусCOVID-19медведь напал
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