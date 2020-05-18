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Два пролета плотины закрыты: Рыбинская ГЭС сократила сбросы воды

Напомним, ранее из-за обильных сбросов затопило набережную в Рыбинске

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Уже два пролета плотины Рыбинской ГЭС закрыты&nbsp;

Уже два пролета плотины Рыбинской ГЭС закрыты 

На Рыбинской ГЭС сократили объем сбрасываемой воды. Уже два пролета плотины закрыты. Сброс был необходим для того, чтобы водохранилище не переполнилось, но последствиями этого стали затопленные берега Волги.

Приток воды к створу Рыбинской ГЭС снизился благодаря тому, что выше по течению Волги, на Иваньковской ГЭС, завершился сброс воды через плотину, а также с закрытием Угличской ГЭС.

— Угличская ГЭС пока продолжает работать в прежнем режиме поддержания уровня воды в водохранилище, — сказали в Росводресурсах.

Напомним, из-за сбросов с ГЭС Волга вышла из берегов. Об этом 10 мая сообщили в правительстве Ярославской области. В Рыбинске затопило набережную с причалами для кораблей, в Ярославле частично ушла под воду прибрежная зона, пострадали садоводства в Тутаевском, Ярославском, Некрасовском и Рыбинском районах.

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ГЭСВолгаЯрославская область
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