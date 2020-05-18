Два пролета плотины закрыты: Рыбинская ГЭС сократила сбросы воды

На Рыбинской ГЭС сократили объем сбрасываемой воды. Уже два пролета плотины закрыты. Сброс был необходим для того, чтобы водохранилище не переполнилось, но последствиями этого стали затопленные берега Волги.

Приток воды к створу Рыбинской ГЭС снизился благодаря тому, что выше по течению Волги, на Иваньковской ГЭС, завершился сброс воды через плотину, а также с закрытием Угличской ГЭС.

— Угличская ГЭС пока продолжает работать в прежнем режиме поддержания уровня воды в водохранилище, — сказали в Росводресурсах.