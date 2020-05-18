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COVID-19 за прошедшие сутки выявили у 97 жителей Ярославской области

COVID-19 за прошедшие сутки выявили у 97 жителей Ярославской области

Доброе утро, друзья! Два дня подряд Ярославская область била свои же антирекорды по количеству заболевших COVID-19. Коротко обо всём, что ещё произошло за последние сутки:

  • утром 17 мая оперштаб сообщил об увеличении количества заражённых новым коронавирусом — инфекцию выявили у 97 человек;

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коронавирусCOVID-19
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