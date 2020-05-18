Доброе утро, друзья! Два дня подряд Ярославская область била свои же антирекорды по количеству заболевших COVID-19. Коротко обо всём, что ещё произошло за последние сутки:
- утром 17 мая оперштаб сообщил об увеличении количества заражённых новым коронавирусом — инфекцию выявили у 97 человек;
- увеличилось и количество госпитализированных жителей области, четверо в тяжёлом состоянии;
- больше всего заражений выявлено в Ярославле — с начала эпидемии коронавирус выявлен у 990 жителей города. Карта распространения инфекции;
- из-за начавшийся пандемии в Ярославле застрял известный американский певец Рэй Браун-младший;
- из-за коронавируса больной раком рыбинец не смог вылететь на лечение и его операция подорожала почти в три раза;
- в регионе ввели обязательный масочный режим — фоторепортаж о том, как его соблюдают в Ярославле.