«Готовы вылавливать руками»: активисты требуют убрать груды мусора из Волги

Неделю назад из-за переполненного водохранилища Волга вышла из берегов, область сильно подтопило. Когда всё нормализовалось, отступая, вода смыла с берегов всю грязь и мусор. Теперь он скапливается в местах застоя воды, в том числе в центре Ярославля возле гостиницы «Волжская жемчужина». Активисты требуют, чтобы администрация комплекса и руководство города очистить воду в реке.
— Некоторые активисты уже готовы буквально руками вылавливать оттуда мусор, — написал ярославец Вадим Гурьянов. — Убедительно просим администрацию гостиницы и региональное правительство решить эту проблему — таких проблем ещё много. Мы планируем начать самостоятельную уборку береговой линии в конце мая, однако, воду очистить мы не можем. Волгу нужно спасать.