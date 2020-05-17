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«Готовы вылавливать руками»: активисты требуют убрать груды мусора из Волги

Грязь с берегов пристала к набережной в центре Ярославля

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После подтопления мусор с берегов оказался в реке

После подтопления мусор с берегов оказался в реке

Неделю назад из-за переполненного водохранилища Волга вышла из берегов, область сильно подтопило. Когда всё нормализовалось, отступая, вода смыла с берегов всю грязь и мусор. Теперь он скапливается в местах застоя воды, в том числе в центре Ярославля возле гостиницы «Волжская жемчужина». Активисты требуют, чтобы администрация комплекса и руководство города очистить воду в реке.

Палки, бутылки и другой мусор пристали к берегу в центре Ярославля

Палки, бутылки и другой мусор пристали к берегу в центре Ярославля

— Некоторые активисты уже готовы буквально руками вылавливать оттуда мусор, — написал ярославец Вадим Гурьянов. — Убедительно просим администрацию гостиницы и региональное правительство решить эту проблему — таких проблем ещё много. Мы планируем начать самостоятельную уборку береговой линии в конце мая, однако, воду очистить мы не можем. Волгу нужно спасать.

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Подтопление
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