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Облава на нарушителей масочного режима: что случилось в Ярославской области за сутки — коротко

Главные новости о коронавирусе в Ярославской области на утро 17 мая

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Теперь живём в масочном режиме

Теперь живём в масочном режиме

Доброе утро, друзья! Мы собрали для вас самые важные новости за последние сутки. Коротко о том, что произошло в Ярославской области:

  • В Пенсионном фонде Ярославской области ответили на главные вопросы о выплатах по 5 и по 10 тысяч рублей семьям с детьми. Подробная информация о том, как получить деньги и какие условия для этого необходимы.
  • Появилась единая форма для жалоб врачей и медработников, которые не получили выплаты за работу с коронавирусными больными.
  • Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, в Ярославле закрываются многие заведения и магазины. Беда не оставила в стороне главную пешеходную улицу города. Какие помещения сдаются в аренду.

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