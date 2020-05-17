Облава на нарушителей масочного режима: что случилось в Ярославской области за сутки — коротко

Доброе утро, друзья! Мы собрали для вас самые важные новости за последние сутки. Коротко о том, что произошло в Ярославской области:
- В Пенсионном фонде Ярославской области ответили на главные вопросы о выплатах по 5 и по 10 тысяч рублей семьям с детьми. Подробная информация о том, как получить деньги и какие условия для этого необходимы.
- С 16 мая на территории региона действует масочный режим. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказали, должны ли носить маску дети и с какого возраста.
- И нарушителей уже ловят. Вчера попались 5000 человек в Ярославле.
- В Ярославской области поставлен новый антирекорд количества зараженных коронавирусом. По данным на 16 мая, за сутки в регионе заболели еще 92 человека.
- Появилась единая форма для жалоб врачей и медработников, которые не получили выплаты за работу с коронавирусными больными.
- Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, в Ярославле закрываются многие заведения и магазины. Беда не оставила в стороне главную пешеходную улицу города. Какие помещения сдаются в аренду.