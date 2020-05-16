«Это пытка!»: реакция ярославцев на первый день масочного режима

Екатерина:



— Для меня маска — это пытка! Очки сразу же запотевают.



Иван:



— Маски носят больные, чтоб не заразить здоровых. Так нафига маска нужна здоровому человеку?



Лиана:



— Давайте честно — те маски, что продают сейчас, защищают только от пыли. Более того, они не рассчитаны на постоянное ношение и могут нанести вред.



Виктор:



— Эй, где маски бесплатные дают?



Иван:



— Я еще в наморднике не ходил. Собака не поймет.



Валентина:



— Если ввели масочный режим, тогда открывайте все магазины. И без масок с перчатками не пускать. Пусть все люди работают.



Александр:



— Люди, маски защищают не вас от вируса, а всех людей в закрытом помещении — от потенциальных носителей, которыми можете быть и вы. Надо носить обязательно.



Тем временем число заболевших коронавирусом в регионе ежедневно растет. По данным на 16 мая, за сутки заболели еще 92 человека. И это новый антирекорд.



Вся информация о коронавирусе в Ярославской области — в нашей хронике дня.