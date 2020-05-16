16 мая суббота
СЕЙЧАС +8°С
usd 73.21
eur 79.13
Срочно Облава на нарушителей масочного режима

Все новости

Все новости
Город Обзор

«Это пытка!»: реакция ярославцев на первый день масочного режима

Мы спросили у читателей, носят ли они маски и как вообще относятся к новому правилу

1 630
Обсудить

Поделиться

Одни легко втянулись в новый режим, а другие никак не могут привыкнуть носить маску

Одни легко втянулись в новый режим, а другие никак не могут привыкнуть носить маску

С сегодняшнего дня в Ярославской области ношение масок в общественных местах стало обязательным. С этого дня без маски будет запрещено появляться в магазинах, аптеках, общественном транспорте и такси, органах власти, в обслуживающих население организациях, медицинских организациях, аэропортах и вокзалах, а также на остановках, автозаправках и работающих предприятиях. Штраф за нарушения масочного режима может варьироваться от 1 до 30 тысяч рублей.

Мы попросили читателей 76.RU честно ответить: будут ли они носить маски или новый режим им безразличен. По результатам опроса только 38% ярославцев собираются безоговорочно исполнять требования губернатора. Около 42% опрошенных снимут маску сразу, как только будут уверены, что не нарвутся на штраф. Меньшая часть жителей считают масочный режим бесполезным, таких — около 19%.

Екатерина:

— Для меня маска — это пытка! Очки сразу же запотевают.

Иван:

— Маски носят больные, чтоб не заразить здоровых. Так нафига маска нужна здоровому человеку?

Лиана:

— Давайте честно — те маски, что продают сейчас, защищают только от пыли. Более того, они не рассчитаны на постоянное ношение и могут нанести вред.

Виктор:

— Эй, где маски бесплатные дают?

Иван:

— Я еще в наморднике не ходил. Собака не поймет.

Валентина:

— Если ввели масочный режим, тогда открывайте все магазины. И без масок с перчатками не пускать. Пусть все люди работают.

Александр:

— Люди, маски защищают не вас от вируса, а всех людей в закрытом помещении — от потенциальных носителей, которыми можете быть и вы. Надо носить обязательно.

Тем временем число заболевших коронавирусом в регионе ежедневно растет. По данным на 16 мая, за сутки заболели еще 92 человека. И это новый антирекорд.

Вся информация о коронавирусе в Ярославской области — в нашей хронике дня.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусмасочный режим
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!