«Это пытка!»: реакция ярославцев на первый день масочного режима

С сегодняшнего дня в Ярославской области ношение масок в общественных местах стало обязательным. С этого дня без маски будет запрещено появляться в магазинах, аптеках, общественном транспорте и такси, органах власти, в обслуживающих население организациях, медицинских организациях, аэропортах и вокзалах, а также на остановках, автозаправках и работающих предприятиях. Штраф за нарушения масочного режима может варьироваться от 1 до 30 тысяч рублей.
Мы попросили читателей 76.RU честно ответить: будут ли они носить маски или новый режим им безразличен. По результатам опроса только 38% ярославцев собираются безоговорочно исполнять требования губернатора. Около 42% опрошенных снимут маску сразу, как только будут уверены, что не нарвутся на штраф. Меньшая часть жителей считают масочный режим бесполезным, таких — около 19%.
Екатерина:
— Для меня маска — это пытка! Очки сразу же запотевают.
Иван:
— Маски носят больные, чтоб не заразить здоровых. Так нафига маска нужна здоровому человеку?
Лиана:
— Давайте честно — те маски, что продают сейчас, защищают только от пыли. Более того, они не рассчитаны на постоянное ношение и могут нанести вред.
Виктор:
— Эй, где маски бесплатные дают?
Иван:
— Я еще в наморднике не ходил. Собака не поймет.
Валентина:
— Если ввели масочный режим, тогда открывайте все магазины. И без масок с перчатками не пускать. Пусть все люди работают.
Александр:
— Люди, маски защищают не вас от вируса, а всех людей в закрытом помещении — от потенциальных носителей, которыми можете быть и вы. Надо носить обязательно.
Тем временем число заболевших коронавирусом в регионе ежедневно растет. По данным на 16 мая, за сутки заболели еще 92 человека. И это новый антирекорд.
Вся информация о коронавирусе в Ярославской области — в нашей хронике дня.