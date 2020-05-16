«Мы все немного беременны»: колонка предпринимателя о том, чем для бизнеса закончится коронавирус

Юлия Самсоненко — молодой предприниматель, известный в бизнес-сфере специалист, порассуждала о том, на что похожа ситуация с коронавирусом и чем всё это может в итоге обернуться. Публикуем колонку Юлии.
Мы все сейчас беременны.
Отчего-то возникла четкая аналогия текущих переживаний с этими периодами, которые лично я в своей жизни испытывала уже трижды.
В обычное, небеременное, время ты — ого-го, огонь-огнище, можешь всё, уверена в себе на миллион процентов. Одним взмахом ресниц вершишь великие дела. Планов вообще громадье, и они сами себя реализуют.
Но вот у тебя появился большой живот. И ты уже не принадлежишь себе. Ты сейчас беззащитна, неповоротлива, не уверена в себе, подвержена гормональным встряскам — от внезапной радости до глубокой грусти с истериками и рыданиями. Одежда не подходит, ничего не веселит, а что веселит — кто бы знал? И постоянно хочется есть.
Состояние неопределённости. Ты не можешь укатить в неизвестном направлении, просто взяв паспорт и кредитку, протанцевать с подружками всю ночь напролёт, устроить себе безудержный шопинг, перемеряв сотни sexy-платьев и туфель.
У тебя все это было совсем недавно, но сейчас эти радости тебе недоступны.
Медленно начинаешь получать удовольствие от простых вещей. Не тошнит? Отеков нет? Не пинается? Вот уже и хорошо. Тяжело. Очень тяжело. И главное, уж скорее бы роды.
Из всего этого точно что-то родится. И мы вырастим это дитя каждый в меру своих педагогических способностей. Кто-то — идеального ребёнка, кто-то — хулигана, кто-то обычного, нормального среднестатистического карапуза. Главное, чтобы здорового.
И ещё придётся приводить себя в порядок. На это уйдёт время, и нужно приложить немало усилий. Но это позже.
А сейчас мы все немного беременны.
А вам страшно за свой бизнес?
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