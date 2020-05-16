«Мы все немного беременны»: колонка предпринимателя о том, чем для бизнеса закончится коронавирус

Юлия Самсоненко — молодой предприниматель, известный в бизнес-сфере специалист, порассуждала о том, на что похожа ситуация с коронавирусом и чем всё это может в итоге обернуться. Публикуем колонку Юлии.

Мы все сейчас беременны.



Отчего-то возникла четкая аналогия текущих переживаний с этими периодами, которые лично я в своей жизни испытывала уже трижды.



В обычное, небеременное, время ты — ого-го, огонь-огнище, можешь всё, уверена в себе на миллион процентов. Одним взмахом ресниц вершишь великие дела. Планов вообще громадье, и они сами себя реализуют.

