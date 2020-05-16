Гулял и ходил на работу: в Ростове больного туберкулёзом принудительно забрали в больницу

В Ростове Великом в Ярославской области приставы силой забрали в больницу мужчину, который болеет заразной формой туберкулеза. Больной знал о своем диагнозе, но от лечения уклонялся и продолжал общаться с людьми. Не остановило мужчину даже начало судебного производства.



— Судебные приставы принудительно доставили больного туберкулезом мужчину в Ярославскую областную клиническую туберкулезную больницу, — уточнили в пресс-службе судебных приставов. — Больного забрали с рабочего места.



Напомним, с начала эпидемии коронавируса областная туберкулезная больница начала частично оказывать помощь и тем, кто болен COVID-19.