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Гулял и ходил на работу: в Ростове больного туберкулёзом принудительно забрали в больницу

Пришлось задействовать службу судебных приставов Ярославской области

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Мужчину принудительно госпитализировали в туберкулезную больницу&nbsp;

Мужчину принудительно госпитализировали в туберкулезную больницу 

В Ростове Великом в Ярославской области приставы силой забрали в больницу мужчину, который болеет заразной формой туберкулеза. Больной знал о своем диагнозе, но от лечения уклонялся и продолжал общаться с людьми. Не остановило мужчину даже начало судебного производства.

— Судебные приставы принудительно доставили больного туберкулезом мужчину в Ярославскую областную клиническую туберкулезную больницу, — уточнили в пресс-службе судебных приставов. — Больного забрали с рабочего места.

Напомним, с начала эпидемии коронавируса областная туберкулезная больница начала частично оказывать помощь и тем, кто болен COVID-19.

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туберкулезЯрославль
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