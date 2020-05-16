«Столкнулись с глобальными трудностями»: как в Ярославле выдают «коронавирусные» пособия на детей

После того, как президент России Владимир Путин объявил о «коронавирусных» выплатах пособий для детей, многие ярославцы столкнулись с проблемой при регистрации заявок для получения этих денег. Для того, чтобы претендовать на такую поддержку от государства, для начала нужно зарегистрироваться на сайте госуслуг. А потом, как обещали власти, — спокойно забрать обещанные денежки. Но всё оказалось не так уж и просто.
— Мы столкнулись с глобальными трудностями, — пожаловалась мать троих детей из Ярославля Ирина Синагеева. — Когда объявили о выплатах, в первые дни я не смогла вообще попасть на сайт МФЦ. Видимо, из-за наплыва людей. Так как какое-то время я не пользовалась этим сайтом, забыла пароль. После — продолжительные мучения по восстановлению данных: код для изменения пароля приходил всегда поздно и был уже не актуален. И я решила поехать лично в Пенсионный фонд и подать заявление там. У меня дети приёмные. В такой ситуации подавать заявление нужно обязательно вначале в этом учреждении. Когда я приехала туда, я ужаснулась. Людей у входа в очереди — около 30 человек, это только для того, чтобы взять квиток на свободный день и подать документы для получения пособия. Как оказалось, эти так называемые «явочки» остались только на конец июня. В итоге начался дождь, и дальше оставаться в очереди на улице я не могла. Позже я все же решила отправиться в МФЦ напрямую в надежде подать заявление хотя бы там. Ситуация повторилась снова — такая же огромная очередь, чтобы также просто прийти в какой-то день и подать заявку. Мы простояли час, и нас записали. Тут благо оказалось быстрее. Явку дали на понедельник.
Власти успокаивают — говорят, что раз Путин обещал, то деньги люди получат.
— На мой взгляд, ситуация с очередями и проблемами с порталом госуслуг нормализуется, когда спадёт ажиотаж, — поделился мнением заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов. — Такие единовременные выплаты можно вполне спокойно получить через две-три недели, пройдя все эти процедуры. Уверен, что через некоторое время сайт МФЦ будет работать стабильно. Я призываю людей не бежать так стремительно подавать заявления. Все обязательства, которые озвучены руководством страны, будут выполнены. Денег хватит на всех.
Напомним, семьи, в которых есть один ребенок до трёх лет, могут претендовать на 5 тысяч рублей ежемесячно, если двое — 10 тысяч рублей. На детей старше трёх лет также предусмотрены выплаты, но единовременные — по 10 тысяч рублей. Ранее мы уже подробно рассказывали об этом.
А в этом материале — подробнейшая инструкция от Пенсионного фонда, как родителям получить обещанные выплаты.
Накануне Путин пообещал неплохие выплаты и медикам, которые работали с заболевшими коронавирусом пациентами. По факту же врачи не увидели этих денег. Президент объяснил, что происходит.