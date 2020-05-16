«Столкнулись с глобальными трудностями»: как в Ярославле выдают «коронавирусные» пособия на детей

После того, как президент России Владимир Путин объявил о «коронавирусных» выплатах пособий для детей, многие ярославцы столкнулись с проблемой при регистрации заявок для получения этих денег. Для того, чтобы претендовать на такую поддержку от государства, для начала нужно зарегистрироваться на сайте госуслуг. А потом, как обещали власти, — спокойно забрать обещанные денежки. Но всё оказалось не так уж и просто.



— Мы столкнулись с глобальными трудностями, — пожаловалась мать троих детей из Ярославля Ирина Синагеева. — Когда объявили о выплатах, в первые дни я не смогла вообще попасть на сайт МФЦ. Видимо, из-за наплыва людей. Так как какое-то время я не пользовалась этим сайтом, забыла пароль. После — продолжительные мучения по восстановлению данных: код для изменения пароля приходил всегда поздно и был уже не актуален. И я решила поехать лично в Пенсионный фонд и подать заявление там. У меня дети приёмные. В такой ситуации подавать заявление нужно обязательно вначале в этом учреждении. Когда я приехала туда, я ужаснулась. Людей у входа в очереди — около 30 человек, это только для того, чтобы взять квиток на свободный день и подать документы для получения пособия. Как оказалось, эти так называемые «явочки» остались только на конец июня. В итоге начался дождь, и дальше оставаться в очереди на улице я не могла. Позже я все же решила отправиться в МФЦ напрямую в надежде подать заявление хотя бы там. Ситуация повторилась снова — такая же огромная очередь, чтобы также просто прийти в какой-то день и подать заявку. Мы простояли час, и нас записали. Тут благо оказалось быстрее. Явку дали на понедельник.

