«Дистанцию бы сохранить»: ярославцы рассказали, что им понравилось в режиме самоизоляции

Режим самоизоляции мало кого оставил равнодушным. Одни остались без работы, другие — сами уехали подальше из города, третьи провели последние 1,5 месяца в квартирах, почти не выходя из дома. Новые правила жизни с дистанцированием и масочным режимом тоже внесли свою лепту.
Оказалось, что особые условия жизни во время опасной вирусной инфекции научили ярославцев многому. Кое-что из этого люди хотели бы сохранить и дальше, а что-то просто останется в памяти незабываемым опытом, да, родители школьников?
Ирина Курочкина
— Я даже рада. Особенно про физическую дистанцию 1,5 м от посторонних людей. И чистота везде, это же хорошо, не брезгливенько прикасаться к поверхностям с трафиком 10–15 тысяч человек в день.
Анастасия Введенская
— А дистанция — да, мне в магазине было бы так удобнее, но не соблюдают. И именно без масок люди сунутся через плечо и толкнут.
Ольга Саган
— Открывание дверей ногами — моя мечта! Почему до сих пор не могут придумать, блин. Ну или хотя бы открывались толканием в обе стороны.
Марина Кирейко
— Сегодняшний Локдаун заставил меня призадуматься: а действительно, чему я научилась за время самоизоляции? Ну, не прошли же впустую эти два месяца в четырёх стенах. Составила себе списочек — «садись, пять» или «девушка на выданье». Я научилась: отбеливать и крахмалить белье (раньше жёлтые полотенца и майки выбрасывала, теперь они у меня кипельно белые). Делать йогурт, копать грядки и сажать клубнику, морковь, лук, горох и всякую зелень.
Вера Куликова
— Я научилась делать пучков из фольги, человечков из проволоки, голубя оригами, рисовать тюльпаны, весенний пейзаж гуашью и акварелью одновременно и плевать на все с высокой колокольни. Последнее считаю самым важным, ибо это дзен.
Андрей Климушкин
— Из новых умений, я могу на диване лежать довольно долго. Удивительные ощущения.