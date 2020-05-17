«Дистанцию бы сохранить»: ярославцы рассказали, что им понравилось в режиме самоизоляции

Ирина Курочкина

— Я даже рада. Особенно про физическую дистанцию 1,5 м от посторонних людей. И чистота везде, это же хорошо, не брезгливенько прикасаться к поверхностям с трафиком 10–15 тысяч человек в день.

Анастасия Введенская

— А дистанция — да, мне в магазине было бы так удобнее, но не соблюдают. И именно без масок люди сунутся через плечо и толкнут.



Ольга Саган

— Открывание дверей ногами — моя мечта! Почему до сих пор не могут придумать, блин. Ну или хотя бы открывались толканием в обе стороны.



Марина Кирейко

— Сегодняшний Локдаун заставил меня призадуматься: а действительно, чему я научилась за время самоизоляции? Ну, не прошли же впустую эти два месяца в четырёх стенах. Составила себе списочек — «садись, пять» или «девушка на выданье». Я научилась: отбеливать и крахмалить белье (раньше жёлтые полотенца и майки выбрасывала, теперь они у меня кипельно белые). Делать йогурт, копать грядки и сажать клубнику, морковь, лук, горох и всякую зелень.

Вера Куликова

— Я научилась делать пучков из фольги, человечков из проволоки, голубя оригами, рисовать тюльпаны, весенний пейзаж гуашью и акварелью одновременно и плевать на все с высокой колокольни. Последнее считаю самым важным, ибо это дзен.