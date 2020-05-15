15 мая пятница
СЕЙЧАС +5°С
usd 73.21
eur 79.13
Тема дня Новый режим работы: кто откроется с 18 мая

Все новости

Все новости
Город

«Докрашивают»: в мэрии Ярославля рассказали о судьбе «псевдоотремонтированной» детской площадки

Вокруг городка на улице Ньютона разгорелся настоящий скандал

419
1 Обсудить

Поделиться

Городок — детский, а скандал — взрослый

Городок — детский, а скандал — взрослый

Вокруг детской площадки на улице Ньютона в Ярославле разразился настоящий скандал. После того, как власти сюда приезжали с проверкой 12 мая, жители выложили в соцсети видео, в котором рассказали, что ремонт городка закончился в тот момент, когда фотограф, освещающий мероприятие, выключил камеру.

— Сегодня приезжали какие-то депутаты, снимали нашу детскую площадку. Они походили, немного покрасили. Свои вещи собрали и уехали. Больше ничего не сделали, — рассказала жительница двора.

Тогда глава Фрунзенского района Андрей Удальцов пояснил, что работа будет продолжена.

— Сегодня вместе с территориальной администрацией и директором управдома Фрунзенского района повторно вышли во двор на Ньютона, 20, где мы были с осмотром. Жители переживали, что без нас управляющая организация не доделает всё, как надо. Однако работы изначально планировались в этом дворе на несколько дней, здесь два игровых комплекса, лавочки и другие игровые элементы, которые сначала нужно было отремонтировать и только потом покрасить. На сегодняшний день работы практически завершены, в сухую погоду докрашивают последние элементы. Напоминаю, что пользоваться детскими площадками в целях сохранения здоровья сейчас не рекомендуется, — рассказал 15 мая начальник муниципальной жилищной инспекции Антон Кириллов.

Напомним, в мэрии пообещали все детские городки проверить к 20 мая.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ремонт детских площадок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!