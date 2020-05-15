«Докрашивают»: в мэрии Ярославля рассказали о судьбе «псевдоотремонтированной» детской площадки

Вокруг детской площадки на улице Ньютона в Ярославле разразился настоящий скандал. После того, как власти сюда приезжали с проверкой 12 мая, жители выложили в соцсети видео, в котором рассказали, что ремонт городка закончился в тот момент, когда фотограф, освещающий мероприятие, выключил камеру.
— Сегодня приезжали какие-то депутаты, снимали нашу детскую площадку. Они походили, немного покрасили. Свои вещи собрали и уехали. Больше ничего не сделали, — рассказала жительница двора.
Тогда глава Фрунзенского района Андрей Удальцов пояснил, что работа будет продолжена.
— Сегодня вместе с территориальной администрацией и директором управдома Фрунзенского района повторно вышли во двор на Ньютона, 20, где мы были с осмотром. Жители переживали, что без нас управляющая организация не доделает всё, как надо. Однако работы изначально планировались в этом дворе на несколько дней, здесь два игровых комплекса, лавочки и другие игровые элементы, которые сначала нужно было отремонтировать и только потом покрасить. На сегодняшний день работы практически завершены, в сухую погоду докрашивают последние элементы. Напоминаю, что пользоваться детскими площадками в целях сохранения здоровья сейчас не рекомендуется, — рассказал 15 мая начальник муниципальной жилищной инспекции Антон Кириллов.
Напомним, в мэрии пообещали все детские городки проверить к 20 мая.