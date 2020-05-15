«Докрашивают»: в мэрии Ярославля рассказали о судьбе «псевдоотремонтированной» детской площадки

Вокруг детской площадки на улице Ньютона в Ярославле разразился настоящий скандал. После того, как власти сюда приезжали с проверкой 12 мая, жители выложили в соцсети видео, в котором рассказали, что ремонт городка закончился в тот момент, когда фотограф, освещающий мероприятие, выключил камеру.



— Сегодня приезжали какие-то депутаты, снимали нашу детскую площадку. Они походили, немного покрасили. Свои вещи собрали и уехали. Больше ничего не сделали, — рассказала жительница двора.



Тогда глава Фрунзенского района Андрей Удальцов пояснил, что работа будет продолжена.

