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«Холодно не по сезону»: в МЧС предупредили ярославцев о надвигающихся заморозках

МЧС предупредило ярославцев о резком изменении погодных условий

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В Ярославле ожидается нехарактерная для мая минусовая температура

В Ярославле ожидается нехарактерная для мая минусовая температура

Синоптики сообщили, что сегодня ночью в Ярославской области ожидаются заморозки. Они прогнозируют — погода будет не по сезону холодная.

— Период ненастья на Русской равнине окажется довольно продолжительным, — сообщили специалисты центра погоды «Фобос». — Циклон, устроивший снежный беспредел на Северо-Западе, сегодня продолжит портить погоду в Европейской России.

Специалисты МЧС, в свою очередь, также предупредили ярославцев о приближающейся минусовой температуре в регионе.

— В ночные и утренние часы 16 мая в отдельных районах Ярославской области ожидаются заморозки в воздухе до -2 °С, — предупредили в ведомстве.

16 мая в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +1... +3 °C, днём +12... +14 °C, ветер западный, умеренный.

17 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +4... +6 °C, днём +10... +12 °C, ветер западный, сильный, порывы до 10 м/с.

18 мая в течение суток на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода, небольшой дождь; ночью +5... +7 °C, днём +8... +10 °C, ветер западный, умеренный.

19 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +1... +3 °C, днём +10... +12 °C, ветер северо-западный, умеренный.

Теплая погода вернётся в Ярославскую область еще не скоро. Долгожданное климатическое лето придёт в регион только в июне.

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