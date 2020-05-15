«Холодно не по сезону»: в МЧС предупредили ярославцев о надвигающихся заморозках

Синоптики сообщили, что сегодня ночью в Ярославской области ожидаются заморозки. Они прогнозируют — погода будет не по сезону холодная.



— Период ненастья на Русской равнине окажется довольно продолжительным, — сообщили специалисты центра погоды «Фобос». — Циклон, устроивший снежный беспредел на Северо-Западе, сегодня продолжит портить погоду в Европейской России.



Специалисты МЧС, в свою очередь, также предупредили ярославцев о приближающейся минусовой температуре в регионе.



— В ночные и утренние часы 16 мая в отдельных районах Ярославской области ожидаются заморозки в воздухе до -2 °С, — предупредили в ведомстве.

