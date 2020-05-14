В Ярославле от пневмонии умер полномочный представитель начальствующего епископа Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) в Ярославской области, епископ Николай Митрофанов.
— Это произошло утром 13 мая в 8 часов 40 минут. Он находился в реанимации с диагнозом «двусторонняя пневмония». Нам всем так сильно будет не хватать Николая Николаевича, его мудрости, выдержки и надежного плеча, — написал в соцсетях заместитель начальствующего епископа РОСХВЕ по ЦФО епископ Андрей Дириенко.
Официально не сообщается, был ли у Николая Митрофанова диагностирован COVID-19 или нет. Однако Андрей Дириенко в своем тексте делает акцент на том, что наша страна проходит один из самых сложных периодов — пандемию коронавируса и просит всех беречь своих родных и близких, скрупулезно соблюдать советы, которые дают власти.
Напомним, на днях также от заболевания легких скончался 58-летний профессор Ярославского государственного медицинского университета Александр Иванов.