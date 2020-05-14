Официально не сообщается, был ли у Николая Митрофанова диагностирован COVID-19 или нет. Однако Андрей Дириенко в своем тексте делает акцент на том, что наша страна проходит один из самых сложных периодов — пандемию коронавируса и просит всех беречь своих родных и близких, скрупулезно соблюдать советы, которые дают власти.



Напомним, на днях также от заболевания легких скончался 58-летний профессор Ярославского государственного медицинского университета Александр Иванов.