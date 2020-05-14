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Николай Митрофанов скончался от пневмонии 13 мая

Николай Митрофанов скончался от пневмонии 13 мая

В Ярославле от пневмонии умер полномочный представитель начальствующего епископа Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) в Ярославской области, епископ Николай Митрофанов.

— Это произошло утром 13 мая в 8 часов 40 минут. Он находился в реанимации с диагнозом «двусторонняя пневмония». Нам всем так сильно будет не хватать Николая Николаевича, его мудрости, выдержки и надежного плеча, — написал в соцсетях заместитель начальствующего епископа РОСХВЕ по ЦФО епископ Андрей Дириенко.

Официально не сообщается, был ли у Николая Митрофанова диагностирован COVID-19 или нет. Однако Андрей Дириенко в своем тексте делает акцент на том, что наша страна проходит один из самых сложных периодов — пандемию коронавируса и просит всех беречь своих родных и близких, скрупулезно соблюдать советы, которые дают власти.

Напомним, на днях также от заболевания легких скончался 58-летний профессор Ярославского государственного медицинского университета Александр Иванов.

Выражаем соболезнования родным и близким Николая Николаевича Митрофанова.

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Николай Митрофановумерпятидесятники
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