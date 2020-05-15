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За последние сутки количество заболевших коронавирусом в больницах увеличилось

За последние сутки количество заболевших коронавирусом в больницах увеличилось

Доброе утро, друзья! Коронавирус не торопится отступать, поэтому по возможности оставайтесь дома, мы расскажем о всех значимых новостях региона. Коротко о том, что произошло в Ярославской области за последние сутки:

  • в Ярославской области с 16 мая ношение масок в ряде общественных мест будет обязательным. За нарушение предусмотрены штрафы;
  • в регионе остро не хватает врачей и медсестёр для работы с пациентами, заражёнными коронавирусом. Чтобы решить кадровый голод и облегчить колоссальную нагрузку на уже работающих врачей, на курсы по новому вирусу отправили студентов медицинского университета;

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