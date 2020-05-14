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Лада уехала в Америку до начала пандемии&nbsp;

Лада уехала в Америку до начала пандемии 

Певица Лада Виняр из Ярославля несколько месяцев назад переехала в Америку. Теперь она живёт в Нью-Йорке. Вскоре после её переезда по миру начал расползаться коронавирус, а Нью-Йорк стал главным источником распространения инфекции, где заразились больше 330 тысяч человек. Вместо знакомства с новым городом девушку ждал карантин.

Сегодня в прямом эфире 76.RU в «Инстаграм» (@76ru_news) Лада расскажет о её новой жизни и о том, как переживают пандемию за океаном. Какие меры вводит местное правительство, и чем занимаются на самоизоляции американцы.

Присоединяйтесь сегодня в 19:00 по московскому времени.

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коронавирусАмерика
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