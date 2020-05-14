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За звание самой красивой офисной сотрудницы дадут 2 миллиона: как попасть на кастинг

В Ярославле отберут участниц на конкурс «Мисс Офис — 2020»

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У девушек снова появился повод надеть вечернее платье&nbsp;

У девушек снова появился повод надеть вечернее платье 

У девушек Ярославля есть повод надеть вечернее платье: в городе проходит кастинг на конкурс красоты «Мисс Офис — 2020». Самая красивая офисная сотрудница получит приз в 2 миллиона рублей и корону, которая останется у неё навсегда. Ярославны уже не раз пытались бороться за звание главной красотки всех офисов России, но в прошлом году ни одна из трёх девушек не смогла пробиться в финал.

— Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет (на момент предстоящего финала конкурса). Семейное положение и наличие детей не имеют значения, — рассказывают организаторы конкурса.

В этом году отбирать девушек будут дистанционно: как именно, рассказано на сайте конкурса. Дата кастинга в Ярославле — 23 мая. В полуфинал отберут сотню девушек из 43 городов страны, результаты кастинга опубликуют на сайте в конце мая. Главное шоу финала пройдёт в столице, куда попадут только 30 девушек. В лучших традициях конкурсов красоты, это будет шоу с выходами в разных нарядах и конкурсом мастерства от каждой участницы.

Конкурс проходит уже 10 лет. И с каждым годом всё ярче

Конкурс проходит уже 10 лет. И с каждым годом всё ярче

Помимо главного приза в финале конкурса, среди участниц разыгрывают путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых MacBook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы.

В жюри на финале присутствуют такие знаменитости, как художник-модельер Валентин Юдашкин

В жюри на финале присутствуют такие знаменитости, как художник-модельер Валентин Юдашкин

У девушек есть возможность проявить свои таланты&nbsp;

У девушек есть возможность проявить свои таланты 

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"Мисс Офис - 2020"
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