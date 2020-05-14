За звание самой красивой офисной сотрудницы дадут 2 миллиона: как попасть на кастинг

У девушек Ярославля есть повод надеть вечернее платье: в городе проходит кастинг на конкурс красоты «Мисс Офис — 2020». Самая красивая офисная сотрудница получит приз в 2 миллиона рублей и корону, которая останется у неё навсегда. Ярославны уже не раз пытались бороться за звание главной красотки всех офисов России, но в прошлом году ни одна из трёх девушек не смогла пробиться в финал.

— Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет (на момент предстоящего финала конкурса). Семейное положение и наличие детей не имеют значения, — рассказывают организаторы конкурса.

