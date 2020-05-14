С заболевшими контактировали больше 1700 человек. Ситуация в Ярославской области — онлайн

Много жалоб поступает о том, что результаты тестов на коронавирус люди ждут неделями. В Роспотребнадзоре объяснили, в чём дело.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ярославской области Любовь Шишкина:

— В первую очередь мы лабораторно исследуем анализы заболевших, пациентов на выписку, медработников. Их тесты на коронавирус поступают с пометкой срочно и выполняются в течение суток-полутора. Все остальные исследования делаются в порядке живой очереди, но максимально три-четыре дня при условии, что соблюдены сроки доставки материала. Иногда они нарушаются. Это одна из причин задержки результатов анализов. Есть и другая — срочная необходимость провести тестирование одной из категорий работников. К примеру, в начале мая мы выполняли исследований проб из социальных учреждений, сотрудники которых заступали на двухнедельную смену. Очень важно, чтобы они пришли к своим подопечным «чистыми». Охватили порядка 700 человек.