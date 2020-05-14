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С заболевшими контактировали больше 1700 человек. Ситуация в Ярославской области — онлайн

Актуальные данные о COVID-19 на 14 мая 2020

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Привет, друзья!

Каждый день мы в режиме онлайн сообщаем новые данные о коронавирусе в России и Ярославской области. Пока ещё число заболевших в нашем регионе только растёт. А меры против COVID-19 меняются почти каждую неделю. Берегите себя и оставайтесь в курсе происходящего.

Анна Ёлкина

Состояние заболевших

Пациентов в тяжёлом состоянии, которым необходима кислородная поддержка, стало больше. Сейчас это 10 человек. Ещё двое подключены к аппаратам ИВЛ, так как их лёгкие не справляются.

109 человек находятся в состоянии средней тяжести. И большая часть лечится дома, чувствуют себя удовлетворительно (1105 заболевших).

Анна Ёлкина

Подробные данные о заболевших

Дмитрий Миронов:

— Количество заражённых коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 87 человек. Заболевших с начала периода 1450.

  • Ярославль — 802;
  • Гаврилов-Ямский МР — 149;
  • Рыбинск — 137;
  • Тутаевский МР — 74;
  • Ростовский МР — 52;
  • Переславский городской округ — 44;
  • Рыбинский МР — 42;
  • Ярославский МР — 40;
  • Некрасовский МР — 26;
  • Угличский МР — 25;
  • Борисоглебский МР — 14;
  • Некоузский МР — 13;
  • Даниловский МР — 10;
  • Большесельский МР — 8;
  • Первомайский МР — 6;
  • Пошехонский МР — 5;
  • Брейтовский МР — 2;
  • Любимский МР — 1.

Выздоровевших — 213 человек, умерших — 11 человек. На лечении находятся 1226 человек, из них госпитализировано 17. Лабораторных исследований за сутки — 1010, на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 168 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1706 человек.

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Вера Кузнецова

За минувшие сутки в России у 9974 человек подтвердили коронавирус. С начала пандемии в стране заразились 252 245 человек, передает федеральный оперативный штаб. За сутки 5527 человек выздоровели (всего их 53 530), 93 скончались (общее число — 2305).

Анна Ёлкина

По данным федерального оперативного штаба России, в Ярославской области на 14 мая снова значительный прирост заболевших +87 человек.

— Всего 1450, новых выздоровевших 6, летальных нет, всего 213 и 11 соответственно, — уточнили в информационном центре по коронавирусу в России.

Вера Кузнецова

Российские врачи столкнулись с нетипичным проявлением коронавируса: у двух пациентов появился симптом «острого живота». Оба поступили в больницы с пневмонией и положительным тестом на COVID-19, в процессе лечения врачи обнаружили у заболевших перитонит.

— Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой была выявлена картина асцита — наличие жидкости (серозный мутный выпот) в брюшной полости. Другие данные за острую хирургическую патологию у обоих пациентов отсутствовали. Таким образом, по результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита, — сообщает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Анна Ёлкина

Почему задерживают тесты

Много жалоб поступает о том, что результаты тестов на коронавирус люди ждут неделями. В Роспотребнадзоре объяснили, в чём дело.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ярославской области Любовь Шишкина:

— В первую очередь мы лабораторно исследуем анализы заболевших, пациентов на выписку, медработников. Их тесты на коронавирус поступают с пометкой срочно и выполняются в течение суток-полутора. Все остальные исследования делаются в порядке живой очереди, но максимально три-четыре дня при условии, что соблюдены сроки доставки материала. Иногда они нарушаются. Это одна из причин задержки результатов анализов. Есть и другая — срочная необходимость провести тестирование одной из категорий работников. К примеру, в начале мая мы выполняли исследований проб из социальных учреждений, сотрудники которых заступали на двухнедельную смену. Очень важно, чтобы они пришли к своим подопечным «чистыми». Охватили порядка 700 человек.

В настоящее время силами всех лабораторий в Ярославле, в Рыбинске и в Ростове делается около 1500 исследований в сутки. За все время с начала пандемии в области было проведено более 38 564 тысячи тестирований.

Вера Кузнецова

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