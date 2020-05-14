С заболевшими контактировали больше 1700 человек. Ситуация в Ярославской области — онлайн

Состояние заболевших
Пациентов в тяжёлом состоянии, которым необходима кислородная поддержка, стало больше. Сейчас это 10 человек. Ещё двое подключены к аппаратам ИВЛ, так как их лёгкие не справляются.
109 человек находятся в состоянии средней тяжести. И большая часть лечится дома, чувствуют себя удовлетворительно (1105 заболевших).
Подробные данные о заболевших
Дмитрий Миронов:
— Количество заражённых коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 87 человек. Заболевших с начала периода 1450.
- Ярославль — 802;
- Гаврилов-Ямский МР — 149;
- Рыбинск — 137;
- Тутаевский МР — 74;
- Ростовский МР — 52;
- Переславский городской округ — 44;
- Рыбинский МР — 42;
- Ярославский МР — 40;
- Некрасовский МР — 26;
- Угличский МР — 25;
- Борисоглебский МР — 14;
- Некоузский МР — 13;
- Даниловский МР — 10;
- Большесельский МР — 8;
- Первомайский МР — 6;
- Пошехонский МР — 5;
- Брейтовский МР — 2;
- Любимский МР — 1.
Выздоровевших — 213 человек, умерших — 11 человек. На лечении находятся 1226 человек, из них госпитализировано 17. Лабораторных исследований за сутки — 1010, на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 168 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1706 человек.
РЖД cнова продают билеты на лето за 90 суток до отправления вместо прежних 45, пока это затронуло около 50 направлений.
За минувшие сутки в России у 9974 человек подтвердили коронавирус. С начала пандемии в стране заразились
По данным федерального оперативного штаба России, в Ярославской области на 14 мая снова значительный прирост заболевших +87 человек.
— Всего 1450, новых выздоровевших 6, летальных нет, всего 213 и 11 соответственно, — уточнили в информационном центре по коронавирусу в России.
Российские врачи столкнулись с нетипичным проявлением коронавируса: у двух пациентов появился симптом «острого живота». Оба поступили в больницы с пневмонией и положительным тестом на COVID-19, в процессе лечения врачи обнаружили у заболевших перитонит.
— Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой была выявлена картина асцита — наличие жидкости (серозный мутный выпот) в брюшной полости. Другие данные за острую хирургическую патологию у обоих пациентов отсутствовали. Таким образом, по результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита, — сообщает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).
Почему задерживают тесты
Много жалоб поступает о том, что результаты тестов на коронавирус люди ждут неделями. В Роспотребнадзоре объяснили, в чём дело.
Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ярославской области Любовь Шишкина:
— В первую очередь мы лабораторно исследуем анализы заболевших, пациентов на выписку, медработников. Их тесты на коронавирус поступают с пометкой срочно и выполняются в течение суток-полутора. Все остальные исследования делаются в порядке живой очереди, но максимально три-четыре дня при условии, что соблюдены сроки доставки материала. Иногда они нарушаются. Это одна из причин задержки результатов анализов. Есть и другая — срочная необходимость провести тестирование одной из категорий работников. К примеру, в начале мая мы выполняли исследований проб из социальных учреждений, сотрудники которых заступали на двухнедельную смену. Очень важно, чтобы они пришли к своим подопечным «чистыми». Охватили порядка 700 человек.
В настоящее время силами всех лабораторий в Ярославле, в Рыбинске и в Ростове делается около
Более 6,1 млн тестов на коронавирус проведено в России, COVID-19 подозревают у
Между прочим важными вопросами задаются люди. Как вы целый месяц живете без свиданий?
Соскучились по шопингу? Наша Саша Савельева показала, как выглядит крупнейший молл в центе Ярославля без людей. Атмосферный получился фоторепортаж.
Коротко о новостях за последние сутки:
- в Ярославской области новый рекорд по заболевшим коронавирусом — 88 инфицированных (всего 1363 заболевших с начала пандемии).
- у нескольких врачей в Ярославле обнаружили COVID-19.
- заболевшие коронавирус рассредоточены практически по всей области — публикуем карту распространения инфекции.
- в Ярославле умер профессор медицинского университета, предположительно от коронавируса.
- главный врач инфекционной больницы рассказала, какие последствия на организм можно ожидать от коронавируса.
- для медицинских работников выпустили памятку, на случай, если вдруг они почувствовали, что подхватили COVID-19.
- спасатели провели дезинфекцию на крупных объектах Ярославля.