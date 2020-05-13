14 мая четверг
СЕЙЧАС +5°С
usd 73.58
eur 79.78
Тема дня Причина смерти профессора медуниверситета

Все новости

Все новости
54-летнему ярославцу дали минимальный срок по статье, которую ему предъявили

54-летнему ярославцу дали минимальный срок по статье, которую ему предъявили

Приговор в 15 лет колонии строгого режима услышал 54-летний ярославец, открывший нарколабораторию. Мужчину скрутили сотрудники ярославского управления ФСБ, раскрывшие его производство. Вместе с его лабораторией прервали канал поставок наркотиков по Ярославской области и соседним регионам.

— В период с августа 2018 по июнь 2019 осужденный организовал лабораторию по производству наркотических средств в особо крупном размере на принадлежащем ему дачном участке, — рассказали в УФСБ по Ярославской области. — Во время следствия было изъято 13,5 килограмма наркотического средства.

Наркотики ярославец продавал через теневой интернет по скрытым каналам связи, товар оставлял в тайниках. Взяли его неподалёку от дачного участка: силовики ФСБ окружили его машину, а его самого повалили на землю, скрутив руки.

Оперативная съемка УФСБ по Ярославской области 

Судили мужчину по статье 228.1.часть 5 — производство наркотиков в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней — 20 лет колонии.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ФСБзадержали с наркотиками
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!