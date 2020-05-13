Приговор в 15 лет колонии строгого режима услышал 54-летний ярославец, открывший нарколабораторию. Мужчину скрутили сотрудники ярославского управления ФСБ, раскрывшие его производство. Вместе с его лабораторией прервали канал поставок наркотиков по Ярославской области и соседним регионам.

— В период с августа 2018 по июнь 2019 осужденный организовал лабораторию по производству наркотических средств в особо крупном размере на принадлежащем ему дачном участке, — рассказали в УФСБ по Ярославской области. — Во время следствия было изъято 13,5 килограмма наркотического средства.