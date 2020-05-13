Чем дольше — тем больше: как ярославским медикам платят за коронавирус

Врачи получают 80% от среднемесячной зарплаты за предыдущие 9 месяцев по региону, средний медперсонал получает 40%, младший медперсонал — 20%.



— Врачам, которые оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, положено 100% от среднемесячной зарплаты за предыдущие 9 месяцев по региону, среднему медперсоналу — 50%, а младшему — 30%, — сказал Олег Аверкин.



В мае выплаты получат рентгенологи, эпидемиологи, а также врачи, которые проводили диагностические исследования.

— Стимулирующие выплаты будут произведены медперсоналу, оказывающему скорую и специализированную помощь. Врачи скорой получают 50 тысяч рублей, средний медперсонал и водители — по 35 тысяч. Врачи, оказывающие специализированную помощь, получат 80 тысяч, средний медперсонал — 50 тысяч, младший — 20.

Замдиректора депздрава подчеркнул, что выплаты производятся за фактически отработанное время с пациентами, больными COVID-19. То есть сумма индексируется в зависимости от длительности пребывания медработника в контакте с больным коронавирусом.

