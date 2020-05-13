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Чем дольше — тем больше: как ярославским медикам платят за коронавирус

Замдиректора депздрава Олег Аверкин сказал, что выплаты получили уже 1200 медработников

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Сумма индексируется в зависимости от длительности пребывания медработника в контакте с больным коронавирусом

Сумма индексируется в зависимости от длительности пребывания медработника в контакте с больным коронавирусом

В департаменте здравоохранения и формации Ярославской области рассказали, сколько денег положено медработникам за работу во время коронавируса. По словам замдиректора департамента Олега Аверкина, получать деньги будут в зависимости от времени, потраченного на работу именно с COVID-19. На доплаты для ярославских медиков из федерального бюджета выделили 70 миллионов рублей (до этого сообщалось о траншах в 50 и 66 миллионов рублей на две разные выплаты).

— Стимулирующие выплаты положены медработникам скорой помощи, медикам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, а также тем, кто оказывает специализированную помощь, — рассказал Олег Аверкин.

Врачи получают 80% от среднемесячной зарплаты за предыдущие 9 месяцев по региону, средний медперсонал получает 40%, младший медперсонал — 20%.

— Врачам, которые оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, положено 100% от среднемесячной зарплаты за предыдущие 9 месяцев по региону, среднему медперсоналу — 50%, а младшему — 30%, — сказал Олег Аверкин.

В мае выплаты получат рентгенологи, эпидемиологи, а также врачи, которые проводили диагностические исследования.

— Стимулирующие выплаты будут произведены медперсоналу, оказывающему скорую и специализированную помощь. Врачи скорой получают 50 тысяч рублей, средний медперсонал и водители — по 35 тысяч. Врачи, оказывающие специализированную помощь, получат 80 тысяч, средний медперсонал — 50 тысяч, младший — 20.

Замдиректора депздрава подчеркнул, что выплаты производятся за фактически отработанное время с пациентами, больными COVID-19. То есть сумма индексируется в зависимости от длительности пребывания медработника в контакте с больным коронавирусом.

— На сегодняшний день около 1200 медицинских работников получили деньги, — подытожил Аверкин. — У кого есть сомнения по поводу суммы — в любой момент обращайтесь в департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

Уважаемые медики, расскажите, а вы получили выплаты? Поделитесь с нами информацией, покажите, какие они на самом деле. Можно написать в WhatsApp, Viber или Telegram редакции по номеру +7 905 645-92-32. Или в группе во «ВКонтакте».

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