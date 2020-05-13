Некоторые отделения Почты России в Ярославской области переходят в особый режим работы. Принимать посетителей по всем вопросам будут по записи. При этом обычный режим работы также сохранится - для приёма по записи выделят отдельные окна. Таким образом собираются избежать очередей. Эта система будет работать в восьми отделах. Три из них находятся в Ярославле, остальные — в крупных городах региона:
- 150000 — Ярославль, улица Комсомольская, 22;
- 150040 — Ярославль, проспект Октября, 45;
- 150064 — Ярославль, улица Бабича, 11;
- 152020 — Переславль-Залесский, улица Свободы, 1а;
- 152150 — Ростов Великий, улица Северная, 44;
- 152610 — Углич, Рыбинское шоссе, 2а;
- 152900 — Рыбинск, улица Захарова, 14;
- 152934 — Рыбинск, улица Кирова, 30.
В каждом из этих почтовых отделений будет выделено одно или два окна, которые будут обслуживать посетителей по предварительной записи. Номер окна отобразится во время оформления заявки. Записаться необходимо минимум за час до желаемого времени посещения почты через сайт Pochta.ru или в мобильном приложении.
— Неоспоримым достоинством предварительной записи через интернет являются значительная экономия времени и удобство, когда клиент может запланировать свое время, — сказал директор Управления федеральной почтовой связи Ярославской области Денис Филиппов. — Данная услуга особенно актуальна в период сложной эпидемиологической ситуации.