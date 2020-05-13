В каждом из этих почтовых отделений будет выделено одно или два окна, которые будут обслуживать посетителей по предварительной записи. Номер окна отобразится во время оформления заявки. Записаться необходимо минимум за час до желаемого времени посещения почты через сайт Pochta.ru или в мобильном приложении.



— Неоспоримым достоинством предварительной записи через интернет являются значительная экономия времени и удобство, когда клиент может запланировать свое время, — сказал директор Управления федеральной почтовой связи Ярославской области Денис Филиппов. — Данная услуга особенно актуальна в период сложной эпидемиологической ситуации.

