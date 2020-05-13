После решения губернатора Дмитрия Миронова о постепенном выходе из режима самоизоляции и перехода к обычной жизни в Ярославской области, многие люди с недоумением встретили такую инициативу. Жители сетуют на то, что ни карантина, ни другого официального положения введено не было, количество заболевших растёт, а власти думают о плавном выходе из ограничительных мер.
Публикуем яркие мнения читателей 76.RU по этому поводу
Наталия Терентьева:
— Регионы оставили вариться в своей каше на усмотрение губернаторов.
Татьяна Виноградова:
— От 50 и более человек каждый день заражаются, а мы выходим из самоизоляции. Бред полный.
Анна Соловьева:
— Такое впечатление, что это у них игры такие. Захотел — ввёл, захотел — отменил. А по каким критериям произведена оценка? Да плевать на людей, вот только приведет это к обратному — к более большим потерям для государства.
Ольга Воробьева:
— Каких послаблений ждёте от Миронова? Он не вводил ограничения. В регионе сейчас к работе приступят предприятия, которым он давно уже разрешил работать. Салоны, парикмахерские работают, а они на 1-м этапе даже работать не должны. Страна ещё месяц будет идти к ситуации, которая сложилась в Ярославской области.
darilov87@gmail.com:
— Такие решения расходятся с нуждами населения. Ну если от вируса масками, штрафами, пропусками будем обороняться — 500 миллионов мало. Да и коек не хватает уже — не зря тесты стараются не делать. Да и ранее заболевших не всех ещё в статистику вписали.
Гость:
— На всю Ярославскую область 600 коек? Потрясающе. Вот такая «полная готовность».
Антиковид:
— Неверующие Фомы. Из-за таких, как вы будут гибнуть люди. Нельзя прятаться, закрыв глаза. Есть реальная угроза жизни. Вирус реально опасен. Когда умрёт ваш близкий человек, вы поверите? Так сделайте всё от вас зависящее, чтобы это предотвратить. Это не реклама, а просто призыв к вам и ко мне. Мы должны победить этого невидимого врага с помощью разума всего человечества, ведь это общий враг. А для этого мы должны просто больше беспокоиться о безопасности своих родных и близких, как ни банально это звучит.
Елизавета:
— Неужели всем непонятно, что каждый может быть инфицирован и не знать об этом. А если он в маске, то тем самым не заражает других. Вот в чем зерно-то. Надо всем быть в масках. Заходишь в транспорт, и спокоен, если все в масках.
За последние сутки в Ярославской области было выявлено рекордное число новых инфицированных COVID-19 — 88 человек. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 1363 человека. С 16 мая на территории Ярославской области вводится обязательный, так называемый масочный режим. Все люди будут обязаны посещать общественные места только в защитных масках.