Татьяна Виноградова:



— От 50 и более человек каждый день заражаются, а мы выходим из самоизоляции. Бред полный.

Анна Соловьева:



— Такое впечатление, что это у них игры такие. Захотел — ввёл, захотел — отменил. А по каким критериям произведена оценка? Да плевать на людей, вот только приведет это к обратному — к более большим потерям для государства.

Ольга Воробьева:



— Каких послаблений ждёте от Миронова? Он не вводил ограничения. В регионе сейчас к работе приступят предприятия, которым он давно уже разрешил работать. Салоны, парикмахерские работают, а они на 1-м этапе даже работать не должны. Страна ещё месяц будет идти к ситуации, которая сложилась в Ярославской области.



darilov87@gmail.com:

— Такие решения расходятся с нуждами населения. Ну если от вируса масками, штрафами, пропусками будем обороняться — 500 миллионов мало. Да и коек не хватает уже — не зря тесты стараются не делать. Да и ранее заболевших не всех ещё в статистику вписали.



Гость:



— На всю Ярославскую область 600 коек? Потрясающе. Вот такая «полная готовность».

