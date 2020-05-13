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Почти 13 тысяч ярославских школьников могут освободить от экзаменов: кому все же придется сдавать

В региональном департаменте образования объяснили, что ждет выпускников

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В ближайшее время станет известно, в какие даты в Ярославской области будут проводиться ЕГЭ

В ближайшее время станет известно, в какие даты в Ярославской области будут проводиться ЕГЭ

Сегодня в Министерстве просвещения предложили отменить итоговую аттестацию у девятиклассников и перенести ЕГЭ с 8 июня на более позднее время. Предполагается, что ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Всем остальным оценки в аттестат будут выставлены по итогам года.

— Среди предложений Минпроса — отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике для учеников девятых классов. Итоговые оценки в аттестат планируется выставлять на основании годовых. В нашем регионе в этом году девятые классы оканчивают 12 963 школьника, — сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

В ближайшее время станет известно, в какие даты будут проводиться экзамены.

Недавно в региональном департаменте образования рассказали, как будут работать школы и детские сады после окончания нерабочих дней.

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ЕГЭ 2020ОГЭЯрославская областьшкольники
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