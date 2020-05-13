Почти 13 тысяч ярославских школьников могут освободить от экзаменов: кому все же придется сдавать

Сегодня в Министерстве просвещения предложили отменить итоговую аттестацию у девятиклассников и перенести ЕГЭ с 8 июня на более позднее время. Предполагается, что ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Всем остальным оценки в аттестат будут выставлены по итогам года.



— Среди предложений Минпроса — отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике для учеников девятых классов. Итоговые оценки в аттестат планируется выставлять на основании годовых. В нашем регионе в этом году девятые классы оканчивают 12 963 школьника, — сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.