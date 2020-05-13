В Ярославскую область за последние две недели из-за границы вернулись 172 жителя региона.



— В период с 27 апреля по 10 мая в ЦФО вернулись 6289 человек из 75 стран, — рассказали в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России. — В том числе в Ярославскую область вернулись 172 человека.



Больше всего людей в Ярославскую область приехало из Финляндии — 16,9%, Китая — 11,6%, Индии — 9,3%.



— Наибольшее число прибывших в ЦФО из-за рубежа, за исключением Москвы и Московской области, в Тверской области (603), наименьшее — в Костромской (52), — сообщили в федеральном оперштабе.

