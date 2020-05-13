В Ярославскую область за последние две недели из-за границы вернулись 172 жителя региона.
— В период с 27 апреля по 10 мая в ЦФО вернулись 6289 человек из 75 стран, — рассказали в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России. — В том числе в Ярославскую область вернулись 172 человека.
Больше всего людей в Ярославскую область приехало из Финляндии — 16,9%, Китая — 11,6%, Индии — 9,3%.
— Наибольшее число прибывших в ЦФО из-за рубежа, за исключением Москвы и Московской области, в Тверской области (603), наименьшее — в Костромской (52), — сообщили в федеральном оперштабе.
По статистике Минздрава, доля завозных случаев в Ярославской области на 30 апреля составляла 2% от всех выявленных заболевших.
Все прибывшие в Ярославскую область из-за границы люди обязаны на две недели уйти на карантин.
В Ярославской области на обязательной изоляции, вернувшись из-за границы, по данным регионального оперштаба на утро 13 мая, находятся 168 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1672 человека.
в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус подтвердили у 1363 человек. При этом 207 человек выздоровели и 1145 пациентов находятся на лечении (в больницах — 163 человека).