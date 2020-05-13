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В «Ауре» работает минимум магазинов и большинство эскалаторов перекрыты

В «Ауре» работает минимум магазинов и большинство эскалаторов перекрыты

Нерабочие дни для бизнеса затянулись дольше, чем для всей страны. Для заядлых шопоголиков, да и просто любителей пройтись по магазинам, это время — настоящее страдание.

Наш фотокорреспондент Саша Савельева прогулялась по пустующим этажам огромного молла в центре Ярославля, где обычно толпы посетителей и отдыхающих. Сейчас здесь работают несколько магазинов и аптека — все те, кому текущим режимом против коронавируса разрешено вести торговлю.

Салоны связи работают

Салоны связи работают

Люди в масках, но далеко не все

Люди в масках, но далеко не все

Некоторые магазины повесили яркие баннеры, имитирующие открытый павильон.

Нет, это не работающий магазин, а баннер

Нет, это не работающий магазин, а баннер

Доставщики забирают еду из кафе, которые работают навынос

Доставщики забирают еду из кафе, которые работают навынос

Пустынно

Пустынно

Народу в ТЦ сейчас мало

Народу в ТЦ сейчас мало

Чтобы люди не слонялись по коридорам центра, выключили и перекрыли все эскалаторы.

Перекрыли, как могли

Перекрыли, как могли

Похоже, коллекции магазинов устареют за это время&nbsp;

Похоже, коллекции магазинов устареют за это время 

Здание будто погрузилось в сон

Здание будто погрузилось в сон

Пуфики перевернуты, чтобы не было соблазна посидеть

Пуфики перевернуты, чтобы не было соблазна посидеть

Когда еще пройдешься в одиночестве по «Ауре», как не этой весной?

Когда еще пройдешься в одиночестве по «Ауре», как не этой весной?

Шопинг в ТЦ сейчас не слишком радостный

Шопинг в ТЦ сейчас не слишком радостный

Магазин товаров для дома напоминает об уюте даже сейчас

Магазин товаров для дома напоминает об уюте даже сейчас

Многие стараются надевать маски в магазинах. Но не все

Многие стараются надевать маски в магазинах. Но не все

Впервые ювелирные столько времени стоят пустые

Впервые ювелирные столько времени стоят пустые

Девушки заскучали&nbsp;

Девушки заскучали 

А на некоторые манекены надели мешки, сняв весь товар&nbsp;

А на некоторые манекены надели мешки, сняв весь товар 

Манекен на самоизоляции

Манекен на самоизоляции

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