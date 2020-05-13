Нерабочие дни для бизнеса затянулись дольше, чем для всей страны. Для заядлых шопоголиков, да и просто любителей пройтись по магазинам, это время — настоящее страдание.

Наш фотокорреспондент Саша Савельева прогулялась по пустующим этажам огромного молла в центре Ярославля, где обычно толпы посетителей и отдыхающих. Сейчас здесь работают несколько магазинов и аптека — все те, кому текущим режимом против коронавируса разрешено вести торговлю.