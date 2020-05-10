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9 Мая в Ярсолавле праздновали скромно

9 Мая в Ярсолавле праздновали скромно

Доброе утро, друзья! Чтобы быть в курсе главных новостей в Ярославской области к этому часу, посмотрите нашу короткую подборку. Мы собрали для вас всё самое важное за последние сутки.

  • За сутки коронавирус выявили у 58 жителей Ярославской области. Общее количество заболевших с начала пандемии в Ярославской области — 1051 человек. Мы отмечаем эти данные на карте.
  • В честь праздника 9 мая над Ярославлем прошёл воздушный парад. Наш фотокорреспондент Саша Савельева успела сфотографировать военные самолёты. Смотрим фото с праздника.
  • Тем временем Волга вышла из берегов, из-за этого затопило набережную в Рыбинске. Потоп случился и в Ярославле — под воду ушел Тверицкий пляж и несколько сельскохозяйственных огородов. Причина потопа - увеличение сбросов воды с ГЭС.

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коронавирус в ЯрославлеЯрославская областьЦРБ
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