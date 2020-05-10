Доброе утро, друзья! Чтобы быть в курсе главных новостей в Ярославской области к этому часу, посмотрите нашу короткую подборку. Мы собрали для вас всё самое важное за последние сутки.
- В Ярославской ЦРБ после обвинений в соцсетях в том, что родные долго не могут получить тела умерших, объяснили, что происходит.
- За сутки коронавирус выявили у 58 жителей Ярославской области. Общее количество заболевших с начала пандемии в Ярославской области — 1051 человек. Мы отмечаем эти данные на карте.
- В честь праздника 9 мая над Ярославлем прошёл воздушный парад. Наш фотокорреспондент Саша Савельева успела сфотографировать военные самолёты. Смотрим фото с праздника.
- Ярославна рассказала страшную историю о том, как умер ее супруг, у которого был коронавирус. Мужчину перевели в ярославскую ЦРБ из гематологического отделения областной больницы.
- Тем временем Волга вышла из берегов, из-за этого затопило набережную в Рыбинске. Потоп случился и в Ярославле — под воду ушел Тверицкий пляж и несколько сельскохозяйственных огородов. Причина потопа - увеличение сбросов воды с ГЭС.