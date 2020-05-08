В этом году из-за коронавируса в Ярославле не проводят 9 Мая, как это было все предыдущие годы. Массовые мероприятия отменили из-за опасности распространения инфекции. Об этом даже просили сами ветераны.
Все поздравления перешли в новые формы. Запустили акцию «Мирные окна», например. Но в Ярославле чиновники и депутаты захотели поздравить ветеранов лично. Правда, не все учли, что пожилые люди входят в группу риска. И что необходимо соблюдать дистанцию.
— Если вы заметили, то мы находимся не в закрытом помещении, а на улице. Сегодня поздравляли ветеранов в помещении и, конечно, уже в маске, — сказала Алеся Колобкова.
— Я не больна коронавирусом и пользуюсь спиртовым антисептиком, — объяснила Елена Кузнецова.
— Когда поздравляешь ветерана, так переживаешь, столько эмоций — от эмоций маска и спала. На три секунды. Я её потом поправил, — рассказал депутат Валерий Байло.
Мы отправили в мэрию Ярославля вопрос, почему сотрудники администрации решили поздравить ветерана именно так, но ответ мэрия не дала.