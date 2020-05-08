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Тема дня В Ярославской области ввели масочный режим

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Ярославский депутат Александр Воробьев не смог удержаться от рукопожатия.<br>— Перед тем как пожать руку ветерану, я её обработал спиртовым антисептиком. Специалисты считают, что так надежнее, чем в перчатках, — сказал Александр Воробьев. — Вторую руку тоже обработал<br>

Ярославский депутат Александр Воробьев не смог удержаться от рукопожатия.
— Перед тем как пожать руку ветерану, я её обработал спиртовым антисептиком. Специалисты считают, что так надежнее, чем в перчатках, — сказал Александр Воробьев. — Вторую руку тоже обработал

В этом году из-за коронавируса в Ярославле не проводят 9 Мая, как это было все предыдущие годы. Массовые мероприятия отменили из-за опасности распространения инфекции. Об этом даже просили сами ветераны.

Все поздравления перешли в новые формы. Запустили акцию «Мирные окна», например. Но в Ярославле чиновники и депутаты захотели поздравить ветеранов лично. Правда, не все учли, что пожилые люди входят в группу риска. И что необходимо соблюдать дистанцию.

Помощник председателя депутатской фракции Алеся Колобкова во время эпидемии не может без прикосновений

Помощник председателя депутатской фракции Алеся Колобкова во время эпидемии не может без прикосновений

— Если вы заметили, то мы находимся не в закрытом помещении, а на улице. Сегодня поздравляли ветеранов в помещении и, конечно, уже в маске, — сказала Алеся Колобкова.

Депутату областной думы Елене Кузнецовой для поздравлений перчатки не нужны

Депутату областной думы Елене Кузнецовой для поздравлений перчатки не нужны

— Я не больна коронавирусом и пользуюсь спиртовым антисептиком, — объяснила Елена Кузнецова.

Депутат облдумы Валерий Байло так разволновался, что маска свалилась

Депутат облдумы Валерий Байло так разволновался, что маска свалилась

— Когда поздравляешь ветерана, так переживаешь, столько эмоций — от эмоций маска и спала. На три секунды. Я её потом поправил, — рассказал депутат Валерий Байло.

Сотрудники администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов считают, что и без масок нормально

Сотрудники администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов считают, что и без масок нормально

Мы отправили в мэрию Ярославля вопрос, почему сотрудники администрации решили поздравить ветерана именно так, но ответ мэрия не дала.

Забота о детях войны — в приоритете

Забота о детях войны — в приоритете

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9 Маяветераны ВОВдепутатыЯрославская область
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