В этом году из-за коронавируса в Ярославле не проводят 9 Мая, как это было все предыдущие годы. Массовые мероприятия отменили из-за опасности распространения инфекции. Об этом даже просили сами ветераны.

Все поздравления перешли в новые формы. Запустили акцию «Мирные окна», например. Но в Ярославле чиновники и депутаты захотели поздравить ветеранов лично. Правда, не все учли, что пожилые люди входят в группу риска. И что необходимо соблюдать дистанцию.