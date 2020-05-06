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Вид сверху необычен

Вид сверху необычен

Под Ярославлем покраснела вода на Климовских карьерах. Необычное явление сфотографировал видеограф Александр Давидик. Климовские карьеры расположены в Ярославском районе у деревни с одноименным названием Климовское. Это место любят городские жители, особенно летом: из-за пологого склона здесь удобно купаться, а на берегу хорошо жарить шашлыки.

По берегу карьера строят жильё

По берегу карьера строят жильё

Но на днях вода в одном из карьеров окрасилась в багрово-красные тона. На это нашли объяснение экологи.

— Изменение цвета воды в весенний период — нормально. Когда увеличивается количество осадков, стоков, грунтовых вод в водных объектах, находящихся в заболоченной местности или поблизости с торфяниками, вода может приобретать бурый оттенок. С высоты визуализация этого явление наиболее усиливается. Это естественное явление. По данным регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, на данный момент вода в Климовских карьерах не имеет признаков загрязнения и прозрачная, — сообщил Александр Прибылов, председатель комитета государственного экологического надзора Ярославской области.

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