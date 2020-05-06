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Ученики и их родители смогут задать директорам вопросы&nbsp;

Ученики и их родители смогут задать директорам вопросы 

В Ярославской области пройдет «Час директора», во время которого родители и ученики смогут пообщаться с руководством учебных учреждений. Акция запланирована на 17 часов 7 мая.

— Цель этой акции — дать людям больше возможностей для получения информации, — рассказала директор регионального департамента образования Ирина Лобода. — Каждая семья сможет напрямую у директора учебного учреждения получить ответы на вопросы, связанные с подготовкой к государственной итоговой аттестации, организацией дистанционного обучения, окончанием учебного года.

Телефон, по которому можно будет связаться с директором, будет опубликован на сайте школы и в родительских чатах.

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дистанционное обучениеярославская область
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