В Ярославской области пройдет «Час директора», во время которого родители и ученики смогут пообщаться с руководством учебных учреждений. Акция запланирована на 17 часов 7 мая.

— Цель этой акции — дать людям больше возможностей для получения информации, — рассказала директор регионального департамента образования Ирина Лобода. — Каждая семья сможет напрямую у директора учебного учреждения получить ответы на вопросы, связанные с подготовкой к государственной итоговой аттестации, организацией дистанционного обучения, окончанием учебного года.