Доброе утро, друзья! Если вы пропустили новости за минувшие сутки, мы подготовили для вас короткий обзор в компактном виде.



Вчера мы снова побили рекорд по заболевшим. Плюс 79 человек за сутки в Ярославской области.

По данным оперштаба, больше всего прибавилось случаев в Ярославле и Гаврилов-Ямском районе. Карта коронавируса.

Правительство запустило сервис для поддержки людей и бизнеса.



Семье с девятью детьми тайный меценат подарил ноутбук для дистанционной учёбы



Создали памятку, как уберечь пожилых родственников от мошенников и коронавируса.