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Тема дня Новый всплеск: карта коронавируса (4 мая)
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Шашлыки сейчас могут обойтись в пять тысяч рублей

Шашлыки сейчас могут обойтись в пять тысяч рублей

Доброе утро, друзья! Если вы пропустили новости за минувшие сутки, мы подготовили для вас короткий обзор в компактном виде.

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