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Сейчас пушки приводят в порядок, а к 9 Мая установят на площади

Сейчас пушки приводят в порядок, а к 9 Мая установят на площади

В Рыбинске ко Дню Победы на площади Жукова готовятся установить два артиллерийских орудия. Об этом глава города Денис Добряков рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— Ко Дню Победы на обновленной площади имени Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова установим два артиллерийских орудия, — написал Денис Добряков. — Сейчас пушки приводят в порядок и красят. Накануне 9 Мая они займут свое место на постаментах рядом со стелой.

Два артиллерийских орудия готовят к установке

Два артиллерийских орудия готовят к установке

Если одних жителей Рыбинска новость обрадовала, то другие остались не в восторге.

— Здорово, наконец-то площадь Жукова будет такой, какой она и должна быть, — написала в комментариях Альбина Пахомова.

— Рапира же — послевоенное орудие, принятое на вооружение в 60-х годах, — удивился Яромир Опричь.

— Какая разница, какого года пушка, и на этом спасибо! — написал Александр Берник.

Жители Рыбинска просят заменить на площади плитку

Жители Рыбинска просят заменить на площади плитку

— Будет ли замена плитки на площади Жукова? — поинтересовалась Маргарита Смирнова. — Это сейчас не плитка, а позорище! Замените плитку, а потом пушку устанавливайте.

— Праздник с пушкой, не имеющей никакого отношения к Великой Отечественной войне, и маршалом, который никогда не бывал в Рыбинске. Огонь, батарея! — написал Сергей Потолков.

Под орудия делают насыпь из гравия

Под орудия делают насыпь из гравия

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РыбинскДень Победы
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