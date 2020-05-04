В Рыбинске ко Дню Победы на площади Жукова готовятся установить два артиллерийских орудия. Об этом глава города Денис Добряков рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



— Ко Дню Победы на обновленной площади имени Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова установим два артиллерийских орудия, — написал Денис Добряков. — Сейчас пушки приводят в порядок и красят. Накануне 9 Мая они займут свое место на постаментах рядом со стелой.

