В Рыбинске ко Дню Победы на площади Жукова готовятся установить два артиллерийских орудия. Об этом глава города Денис Добряков рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
— Ко Дню Победы на обновленной площади имени Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова установим два артиллерийских орудия, — написал Денис Добряков. — Сейчас пушки приводят в порядок и красят. Накануне 9 Мая они займут свое место на постаментах рядом со стелой.
Если одних жителей Рыбинска новость обрадовала, то другие остались не в восторге.
— Здорово, наконец-то площадь Жукова будет такой, какой она и должна быть, — написала в комментариях Альбина Пахомова.
— Рапира же — послевоенное орудие, принятое на вооружение в 60-х годах, — удивился Яромир Опричь.
— Какая разница, какого года пушка, и на этом спасибо! — написал Александр Берник.
— Будет ли замена плитки на площади Жукова? — поинтересовалась Маргарита Смирнова. — Это сейчас не плитка, а позорище! Замените плитку, а потом пушку устанавливайте.
— Праздник с пушкой, не имеющей никакого отношения к Великой Отечественной войне, и маршалом, который никогда не бывал в Рыбинске. Огонь, батарея! — написал Сергей Потолков.