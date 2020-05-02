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Очевидцы говорят о том, что у машины были московские номера

Очевидцы говорят о том, что у машины были московские номера

На Юбилейном мосту в Ярославле утром 2 мая иномарка влетела в отбойник. За рулем машины находился 31-летний мужчина. Чёрный BMW от удара закрутило, машина остановилась на мосту поперёк движения. У машины серьезно разбит перед.

— Водитель госпитализирован, нуждается в амбулаторном лечении, — добавили в пресс-службе УМВД Ярославской области.

В соцсетях очевидцы ДТП пишут о том, что у иномарки были московские номера. В полиции не уточнили, из столицы ли пострадавший. По факту аварии проводится проверка.

Видео: «Ярославль LIVE» / vk.com


Несколько дней назад в Ярославле произошло другое ДТП с участием иномарки. На подъезде к Костромскому шоссе по улице Калинина разбилась чёрная «Ауди Q7», в салоне которой находились 22-летний водитель и 21-летний пассажир. Последний погиб на месте аварии. Погибшим оказался спортсмен Данила Беляев.

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ДТП в Ярославле
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