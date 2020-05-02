На Юбилейном мосту в Ярославле утром 2 мая иномарка влетела в отбойник. За рулем машины находился 31-летний мужчина. Чёрный BMW от удара закрутило, машина остановилась на мосту поперёк движения. У машины серьезно разбит перед.

— Водитель госпитализирован, нуждается в амбулаторном лечении, — добавили в пресс-службе УМВД Ярославской области.

В соцсетях очевидцы ДТП пишут о том, что у иномарки были московские номера. В полиции не уточнили, из столицы ли пострадавший. По факту аварии проводится проверка.