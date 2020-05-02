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Николай Павлович Воронин был очень уважаемым человеком в Ярославле&nbsp;&nbsp;

Николай Павлович Воронин был очень уважаемым человеком в Ярославле  

2 мая стало известно о смерти Николая Воронина - профессора, кандидата психологических наук, директора института филологии в педагогическом университете имени Ушинского. Ему было 72 года.

Николай Воронин известен в Ярославской области свое работой в качестве вице-губернатора при главе региона Анатолии Лисицине. Тогда, с 2000 по 2006 годы он курировал высшую школу и силовые структуры.

— Сегодня Ярославская область понесла серьезную потерю. Много сил отдал и развитию науки - сначала в качестве ректора педагогического института, а затем как директор института филологии ЯГПУ. Самые искренние соболезнования родным и близким! — написал в соцсетях нынешний губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

О причинах смерти Николая Павловича на данный момент ничего не известно.

Многие его коллеги и ученики ввспоминают его в соцсетях.

— Невыносимо скорбная весть.Только что ушёл из жизни наш Коллега, Учёный, Педагог и Наставник — Николай Павлович Воронин. Истинный интеллигент, человек особой культуры, великой мудрости. Ему было всего 72 года, — написал ректор ГПУ Михаил Груздев.

— Он нам преподавал психологию. На лекциях и семинарах был полный аншлаг! Очень жаль... — высказалась Ирина Новикова.

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педагогический университет
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