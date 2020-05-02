2 мая стало известно о смерти Николая Воронина - профессора, кандидата психологических наук, директора института филологии в педагогическом университете имени Ушинского. Ему было 72 года.

Николай Воронин известен в Ярославской области свое работой в качестве вице-губернатора при главе региона Анатолии Лисицине. Тогда, с 2000 по 2006 годы он курировал высшую школу и силовые структуры.

— Сегодня Ярославская область понесла серьезную потерю. Много сил отдал и развитию науки - сначала в качестве ректора педагогического института, а затем как директор института филологии ЯГПУ. Самые искренние соболезнования родным и близким! — написал в соцсетях нынешний губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.