2 мая стало известно о смерти Николая Воронина - профессора, кандидата психологических наук, директора института филологии в педагогическом университете имени Ушинского. Ему было 72 года.
Николай Воронин известен в Ярославской области свое работой в качестве вице-губернатора при главе региона Анатолии Лисицине. Тогда, с 2000 по 2006 годы он курировал высшую школу и силовые структуры.
— Сегодня Ярославская область понесла серьезную потерю. Много сил отдал и развитию науки - сначала в качестве ректора педагогического института, а затем как директор института филологии ЯГПУ. Самые искренние соболезнования родным и близким! — написал в соцсетях нынешний губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
О причинах смерти Николая Павловича на данный момент ничего не известно.
Многие его коллеги и ученики ввспоминают его в соцсетях.
— Невыносимо скорбная весть.Только что ушёл из жизни наш Коллега, Учёный, Педагог и Наставник — Николай Павлович Воронин. Истинный интеллигент, человек особой культуры, великой мудрости. Ему было всего 72 года, — написал ректор ГПУ Михаил Груздев.
— Он нам преподавал психологию. На лекциях и семинарах был полный аншлаг! Очень жаль... — высказалась Ирина Новикова.