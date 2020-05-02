На время майских праздников на границах Ярославской области усилили пропускной режим. За первые дни выходных на въездах и выездах в регион было остановлено более 3 тысяч автомобилей и опрошено примерно 4 тысячи водителей и пассажиров.
Мы провели опрос среди читателей 76.RU, чтобы выяснить, как жители региона относятся к подобной мере. Больше 48% проголосовавших считают, что профилактических бесед недостаточно и въезд в регион нужно закрывать. Остальные проголосовавшие разделились на два лагеря: 24% считают, что усиленный режим должен быть не только в выходные, 24% — что данные меры никак не повлияют на ситуацию с коронавирусом. Только 2% опрошенных полагают, что профилактическая работа оптимальна в условиях пандемии.
Гость:
— Обязательно нужны такие меры. В Ярославль много едут из регионов, где ситуация хуже, чем у нас.
Гость:
— Мы обогнали все соседние области! Значит, все меры, которые были до этого, не принесли результатов! Вы останавливаете машины и спрашиваете, куда поедут, и все? Да они скажут, что к бабушке едут, а вы даже не проверите — правда это или нет. Что толку от этих остановок?
Гостья:
— Стоп-контроль на границах области. Да не смешите. Сегодня днем во дворе наблюдала четыре автомобиля с московскими номерами, один с костромскими. Некоторые до сих пор стоят. И никто не будет тут 14 дней в изоляции сидеть. Попразднуют и по домам разъедутся. Опять всплеск ждать через пару недель? Так все лето дома просидим.
Гость:
— Сегодня ехал из Москвы, никого нет. Только на Переславском посту три гаишника стояли.
Игорь:
— А кто подскажет, в каких кустах они стоят? Ни разу никого не видел.
Александр:
— Что за бред. Человек проехал несколько десятков километров, а после остановки наших сотрудников ГИБДД и беседы о том, что у нас нельзя разжигать в лесу костёр и нужно соблюдать самоизоляцию, он должен развернуться и отправиться обратно?
Алексей:
— Мне жаль сотрудников правоохранительных органов. К каждой машине подойди, пообщайся, дай в руки протокол. Это не похоже на соблюдение социальной дистанции. А с тем, как по паркам и лесополосам людей гоняют, — вообще цирк. К ним же после такого количества контактов в день подходить страшно.
Тем временем сотрудники ярославского Роспотребнадзора назвали причину вспышки заболеваемости коронавирусом. Уже второй день подряд прирост заболевших COVID-19 в регионе составляет 64 человека.