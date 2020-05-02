Гость:

— Обязательно нужны такие меры. В Ярославль много едут из регионов, где ситуация хуже, чем у нас.

Гость:

— Мы обогнали все соседние области! Значит, все меры, которые были до этого, не принесли результатов! Вы останавливаете машины и спрашиваете, куда поедут, и все? Да они скажут, что к бабушке едут, а вы даже не проверите — правда это или нет. Что толку от этих остановок?

Гостья:



— Стоп-контроль на границах области. Да не смешите. Сегодня днем во дворе наблюдала четыре автомобиля с московскими номерами, один с костромскими. Некоторые до сих пор стоят. И никто не будет тут 14 дней в изоляции сидеть. Попразднуют и по домам разъедутся. Опять всплеск ждать через пару недель? Так все лето дома просидим.



Гость:



— Сегодня ехал из Москвы, никого нет. Только на Переславском посту три гаишника стояли.



Игорь:



— А кто подскажет, в каких кустах они стоят? Ни разу никого не видел.



Александр:



— Что за бред. Человек проехал несколько десятков километров, а после остановки наших сотрудников ГИБДД и беседы о том, что у нас нельзя разжигать в лесу костёр и нужно соблюдать самоизоляцию, он должен развернуться и отправиться обратно?

