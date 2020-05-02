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В Ярославской области за двое суток остановили для проверки несколько тысяч машин

В Ярославской области за двое суток остановили для проверки несколько тысяч машин

Доброе утро! Если вы праздновали или работали на даче и пропустили новости вчерашнего дня, мы сделали для вас краткую подборку самых главных событий за последние сутки в Ярославской области. Будьте в курсе происходящего!

  • наибольший прирост заболевших произошёл в Ярославле и Рыбинске. Это видно на нашей карте;
  • мы посмотрели и пофотографировали Первомай без людей: как выглядят пустые улицы, по которым еще год назад шли толпы демонстрантов;

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