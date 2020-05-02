Доброе утро! Если вы праздновали или работали на даче и пропустили новости вчерашнего дня, мы сделали для вас краткую подборку самых главных событий за последние сутки в Ярославской области. Будьте в курсе происходящего!
- 1 мая в Ярославской области был поставлен новый рекорд по заболевшим — COVID-19 подтвердился сразу у 64 человек. Власти объяснили такой прирост нарушением самоизоляции в прошлые выходные. Общее количество больных с начала пандемии в регионе выросло до 570 человек;
- наибольший прирост заболевших произошёл в Ярославле и Рыбинске. Это видно на нашей карте;
- количество пациентов в тяжелом состоянии увеличилось вдвое, поправились за сутки 15 человек;
- в Ярославской области маски стали бесплатно раздавать на улицах;
- а вот походы в лес и разжигание костров власти строго-настрого запретили и пообещали наказывать нарушителей;
- мы посмотрели и пофотографировали Первомай без людей: как выглядят пустые улицы, по которым еще год назад шли толпы демонстрантов;
- ярославским школьникам, у которых нет компьютеров, бесплатно выдадут планшеты для дистанционной учёбы;
- на границах области уже остановили тысячи машин для проверки;
- парикмахер из Ярославля рассказала, как работается во время коронавируса.