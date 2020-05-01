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Количество заражённых коронавирусом в Ярославской области превысило 500 человек

Количество заражённых коронавирусом в Ярославской области превысило 500 человек

Доброе утро, друзья! Количество заражённых коронавирусом за прошедшие сутки в Ярославской области превысило полтысячи человек. Коротко о самых важных новостях:

  • увеличилось количество тяжёлых пациентов. В крайне тяжелом состоянии по-прежнему трое, но к ним добавился еще один человек просто в тяжелом состоянии;
  • главный врач Госпиталя ветеранов войн в Ярославле Михаил Осипов рассказал об обстановке внутри больницы — из 200 коек заняты уже 170;
  • Михаил Осипов рассказал, как лечат в Ярославле больных коронавирусом и что ИВЛ не приговор;
  • специалисты рассказали, как чаще всего жители Ярославской области заражаются коронавирусом. В 97% заболевшие контактировали с инфицированными COVID-19;
  • губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал изменения в свой указ, регламентирующие жизнь региона во время режима повышенной готовности. Изменения связаны с продлением нерабочих дней до 11 мая.

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