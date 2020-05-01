Доброе утро, друзья! Количество заражённых коронавирусом за прошедшие сутки в Ярославской области превысило полтысячи человек. Коротко о самых важных новостях:
- в Ярославской области выявили новые случаи заражения COVID-19. Заболели ещё 23 человека;
- самый большой прирост заболевших — в Ярославле, Рыбинске, Ростовском и Переславском районе;
- увеличилось количество тяжёлых пациентов. В крайне тяжелом состоянии по-прежнему трое, но к ним добавился еще один человек просто в тяжелом состоянии;
- в регионе зафиксировали пятую смерть от новой инфекции. Скончалась 75-летняя женщина;
- главный врач Госпиталя ветеранов войн в Ярославле Михаил Осипов рассказал об обстановке внутри больницы — из 200 коек заняты уже 170;
- Михаил Осипов рассказал, как лечат в Ярославле больных коронавирусом и что ИВЛ не приговор;
- в Ярославле из-за заражённого коронавирусом родителя закрывают детский садик;
- специалисты рассказали, как чаще всего жители Ярославской области заражаются коронавирусом. В 97% заболевшие контактировали с инфицированными COVID-19;
- в Ярославской области с 30 апреля усилили контроль за передвижением транспорта через границы региона. По единой информационной базе данных проверяется, не должны ли въезжающие или выезжающие находиться на карантине как заболевшие или контактировавшие с инфицированными;
- губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал изменения в свой указ, регламентирующие жизнь региона во время режима повышенной готовности. Изменения связаны с продлением нерабочих дней до 11 мая.