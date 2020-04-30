Храм и высотка: как олигарх хочет перестроить бывший мукомольный завод в центре Ярославля. Фото

Заброшенное здание бывшего мукомольного завода в центре Ярославля обретёт новую жизнь. Пустующее производство превратят в квартал с элитным жильём и офисами. Крупный проект на территории у Которосльной набережной предложила компания «Инкомпроект-инвест», которая принадлежит бизнесмену из Ярославля Евгению Мухину. Он уже отправил в мэрию Ярославля проект межевания территории, указав, что планирует ревитализацию, а не снос исторического здания завода.
— Мы хотим сохранить большое здание завода, мы его облагородим, — рассказал Евгений Мухин. — Постараемся его улучшить. Жалко здание-то. Оно сделано из старого настоящего кирпича, есть интересные проекты, как вытащить, показать это.
Ревитализация промышленных зон — это оживление пришедших в упадок индустриальных зданий, сооружений и территорий.
Компания предоставила редакции 76.RU несколько вариантов проекта, на одном из которых, помимо сохранённого здания завода, появились многоэтажка и мини-парк на спуске к пешеходной зоне набережной.
Застройщик не скрывает, что территория будет общественно-жилая – до 40% площадей отдадут под бизнес.
На территории бывшего мукомольного производства находится церковь Петра Митрополита, построенная в XVII веке. Некогда она была самой высокой точкой в застройке набережной Которосли. Сейчас от неё доживают свой век лишь остатки: куполов на храме нет, колокольня и трапезная не сохранились. Здание планировали сносить ещё в прошлом веке.
Судя по макетам, церковь со временем планируют восстановить. Или хотя бы оставят под это пространство во всех вариантах проекта.
Пока окончательно не утверждено, появится ли рядом многоэтажка или нет - в последнем варианте проекта вместо неё - аллеи деревьев.
Мукомольный завод остановил производство в 2006 году. Причина — отсутствие зерна и средств на его закупку. Один из основных акционеров мукомольного завода практически монополизировал закупку сырья и реализацию продукции, причем зерно, как писали тогда, закупалось по ценам выше средней рыночной, а готовая продукция продавалась практически по демпинговой стоимости. В покое здание после закрытия не оставили — в 2014 году в нём случился крупный пожар. Ещё через год здание хотели пустить с молотка.