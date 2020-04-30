Храм и высотка: как олигарх хочет перестроить бывший мукомольный завод в центре Ярославля. Фото

Заброшенное здание бывшего мукомольного завода в центре Ярославля обретёт новую жизнь. Пустующее производство превратят в квартал с элитным жильём и офисами. Крупный проект на территории у Которосльной набережной предложила компания «Инкомпроект-инвест», которая принадлежит бизнесмену из Ярославля Евгению Мухину. Он уже отправил в мэрию Ярославля проект межевания территории, указав, что планирует ревитализацию, а не снос исторического здания завода.

— Мы хотим сохранить большое здание завода, мы его облагородим, — рассказал Евгений Мухин. — Постараемся его улучшить. Жалко здание-то. Оно сделано из старого настоящего кирпича, есть интересные проекты, как вытащить, показать это.

