«Успела забеременеть»: ярославцы рассказали, что сделали за время самоизоляции

Рекомендованную самоизоляцию из-за коронавируса ярославцы проводят по-разному. Кто-то остался временно без работы и пересмотрел все сериалы и выпуски Дудя, кто-то продолжил ездить на работу, а у кого-то работы прибавилось дома. Подписчики группы 76.RU во «ВКонтакте» и в «Инстаграм» рассказали, что они успели сделать за время самоизоляции.



Елена Шишанова



— Ни одного дня не была на самоизоляции, работаем мы! Ничего не успеваю, ничего не сделала — только в депрессию впала. Хочу на самоизоляцию! Хожу на работу, как на фронт, с мыслью, подхвачу, не подхвачу этот гребаный вирус?

