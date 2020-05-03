«Успела забеременеть»: ярославцы рассказали, что сделали за время самоизоляции

Рекомендованную самоизоляцию из-за коронавируса ярославцы проводят по-разному. Кто-то остался временно без работы и пересмотрел все сериалы и выпуски Дудя, кто-то продолжил ездить на работу, а у кого-то работы прибавилось дома. Подписчики группы 76.RU во «ВКонтакте» и в «Инстаграм» рассказали, что они успели сделать за время самоизоляции.
Елена Шишанова
— Ни одного дня не была на самоизоляции, работаем мы! Ничего не успеваю, ничего не сделала — только в депрессию впала. Хочу на самоизоляцию! Хожу на работу, как на фронт, с мыслью, подхвачу, не подхвачу этот гребаный вирус?
Алена Лушкина
— Ничего, ничегошеньки, с утра до вечера на работе, с нетерпением жду майских праздников, хоть немного выдохнуть и отдохнуть от всего.
Марина Олешко
— Продала квартиру, купила дом!
Светлана Мундштукова
— Окна помыла, занавески постирала, и это всё с ребёнком, в принципе это я сделала бы и не будучи на самоизоляции.
Павел Корепанов
— Вкалывал, как проклятый. Самоизоляцию объявили, а денег дать забыли.
Abel Bloodstone
— Наконец нашел время досмотреть все сезоны «ДжоДжо».
Екатерина Воробьёва
— Ох, какой же противный голос у этого Дудя.
Екатерина Кудрявцева
— Перечитала книги, пересмотрела фильмы, разобрала весь хлам в комнате, разобрали наконец-то игрушки с ребёнком, снова начала заниматься по 30-дневке. Подтяну живот, пока время есть.
l.a.room
— Освоить видеоредактор.
katerine_masulina
— Поработать.
tan.abramova
— Научилась печь пироги.
apenkina_yar
— Забеременеть.
nail_076
— Выучить программу пятого класса. Учу, а потом объясняю сыну.
nata_petrofff
— Напечь много пирогов.
yaroslava_1010
— Пролежать диван.
exlite76rus
— Поработать.
zakharova.07
— Поправиться от постоянного обжорства.
yullimozz
— Отдохнуть до тошноты.