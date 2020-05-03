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«Успела забеременеть»: ярославцы рассказали, что сделали за время самоизоляции

На одних в нерабочие дни свалилась масса дел, а другие успели пролежать диван

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Рекомендованную самоизоляцию из-за коронавируса ярославцы проводят по-разному. Кто-то остался временно без работы и пересмотрел все сериалы и выпуски Дудя, кто-то продолжил ездить на работу, а у кого-то работы прибавилось дома. Подписчики группы 76.RU во «ВКонтакте» и в «Инстаграм» рассказали, что они успели сделать за время самоизоляции.

Елена Шишанова

— Ни одного дня не была на самоизоляции, работаем мы! Ничего не успеваю, ничего не сделала — только в депрессию впала. Хочу на самоизоляцию! Хожу на работу, как на фронт, с мыслью, подхвачу, не подхвачу этот гребаный вирус?

Алена Лушкина

— Ничего, ничегошеньки, с утра до вечера на работе, с нетерпением жду майских праздников, хоть немного выдохнуть и отдохнуть от всего.

Марина Олешко

— Продала квартиру, купила дом!

Светлана Мундштукова

— Окна помыла, занавески постирала, и это всё с ребёнком, в принципе это я сделала бы и не будучи на самоизоляции.

Павел Корепанов

— Вкалывал, как проклятый. Самоизоляцию объявили, а денег дать забыли.

Abel Bloodstone

— Наконец нашел время досмотреть все сезоны «ДжоДжо».

Екатерина Воробьёва

— Ох, какой же противный голос у этого Дудя.

Екатерина Кудрявцева

— Перечитала книги, пересмотрела фильмы, разобрала весь хлам в комнате, разобрали наконец-то игрушки с ребёнком, снова начала заниматься по 30-дневке. Подтяну живот, пока время есть.

l.a.room

— Освоить видеоредактор.

katerine_masulina

— Поработать.

tan.abramova

— Научилась печь пироги.

apenkina_yar

— Забеременеть.

nail_076

— Выучить программу пятого класса. Учу, а потом объясняю сыну.

nata_petrofff

— Напечь много пирогов.

yaroslava_1010

— Пролежать диван.

exlite76rus

— Поработать.

zakharova.07

— Поправиться от постоянного обжорства.

yullimozz

— Отдохнуть до тошноты.

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коронавируссамоизоляция
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