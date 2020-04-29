Как нарисованная: 9 фото очень чёткой радуги, раскинувшейся над городом

Погода в Ярославле сегодня сходит с ума. То светит яркое солнце, то идет затяжной дождь, а то вообще снег и град. Или всё и сразу вперемешку. Но под вечер небо преподнесло нам роскошный подарок — радугу во всё небо. Ярославцы смотрели и фотографировали. Спасибо всем, кто прислал снимки! А те, кто не видел, мы вам всё покажем в радужной фотоподборке. Особенно роскошно радуга смотрится с верхних этажей, конечно же.