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Как нарисованная: 9 фото очень чёткой радуги, раскинувшейся над городом

Ярославцы сняли красивое природное явление — публикуем подборку

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Самое классное — наблюдать радугу с верхних этажей

Самое классное — наблюдать радугу с верхних этажей

Погода в Ярославле сегодня сходит с ума. То светит яркое солнце, то идет затяжной дождь, а то вообще снег и град. Или всё и сразу вперемешку. Но под вечер небо преподнесло нам роскошный подарок — радугу во всё небо. Ярославцы смотрели и фотографировали. Спасибо всем, кто прислал снимки! А те, кто не видел, мы вам всё покажем в радужной фотоподборке. Особенно роскошно радуга смотрится с верхних этажей, конечно же.

В Брагино отличный обзор

В Брагино отличный обзор

Скоро будет тепло

Скоро будет тепло

Идеальная радужная линия

Идеальная радужная линия

Радуга на Липовой горе

Радуга на Липовой горе

Погода подарила нам сегодня радугу

Погода подарила нам сегодня радугу

Радугу наблюдали в разных районах города

Радугу наблюдали в разных районах города

Шикарные краски!

Шикарные краски!

Съешь радугу, поделись радугой

Съешь радугу, поделись радугой

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