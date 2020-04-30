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Внимательно следим за всеми новостями по коронавирусу

Внимательно следим за всеми новостями по коронавирусу

Доброе утро, друзья! На улице всё соблазнительнее припекает солнце, но это не повод нарушать самоизоляцию, потому что коварный коронавирус не дремлет. Обо всём, что происходит в Ярославской области, мы расскажем на нашем сайте. А о самых значимых новостях прошедших суток — в нашей ежедневной подборке:

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коронавирусCOVID-19
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