Доброе утро, друзья! На улице всё соблазнительнее припекает солнце, но это не повод нарушать самоизоляцию, потому что коварный коронавирус не дремлет. Обо всём, что происходит в Ярославской области, мы расскажем на нашем сайте. А о самых значимых новостях прошедших суток — в нашей ежедневной подборке:
- за прошедшие сутки коронавирусом заболели ещё
27 жителейЯрославской области;
- больше всего заболевших прибавилось в Ярославле, Рыбинске и Гаврилов-Яме;
- из тех, кто сейчас проходит лечение, трое человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 80 — в состоянии средней тяжести, 336 — в удовлетворительном состоянии;
- количество выздоровевших с начала пандемии увеличилось до 60, за прошедшие сутки побороть болезнь смогли
17 человек;
- от коронавируса умер врач Михаил Лебедев, который спасал малышей с патологиями;
- губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил об усилении контроля на въезде и выезде из региона в период майских праздников.